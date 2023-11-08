СМИ: Продажи электроники в кредит в России выросли на 70-80% за год

За последний год продажи электроники в кредит в России выросли в среднем на 70-80%, пишут «Известия» со ссылкой на игроков рынка.

Специалисты считают, что такое положение дел связано с курсом рубля, а также с доступностью кредитных предложений. Отмечается также, что процент одобрения займов со стороны банков продолжает оставаться высоким. Ассортимент тоже предлагается разнообразный за счет параллельного импорта.