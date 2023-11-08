СМИ: Продажи электроники в кредит в России выросли на 70-80% за год
За последний год продажи электроники в кредит в России выросли в среднем на 70-80%, пишут «Известия» со ссылкой на игроков рынка.
Специалисты считают, что такое положение дел связано с курсом рубля, а также с доступностью кредитных предложений. Отмечается также, что процент одобрения займов со стороны банков продолжает оставаться высоким. Ассортимент тоже предлагается разнообразный за счет параллельного импорта.
Сообщается также, что суммарный объем кредитов граждан и бизнеса в России впервые превысил 100 трлн рублей,
Средние лимиты по кредиткам у россиян выросли на треть до 106 тысяч рублей. Отмечается, что гражданам требуются денежные средства в большем объеме из-за роста инфляции. При этом зарплаты тоже растут, но возникают риски зависимости от кредита, когда человек просто не может остановиться и берет кредит на какие-то не очень необходимые вещи, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru