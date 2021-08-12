Опрос: больше 90% россиян обновили гардероб при выходе в офисы из локдауна

Более 90% жителей России пополнили свой гардероб новыми вещами при выходе на работу после удаленки. Об этом говорится в отчёте центра сервиса "Зарплата.ру".

По данным Росстата, по сравнению с прошлым годом в 2021 году россияне тратили на одежду и обувь почти в 3 раза больше. За последнее время 37% респондентов отдали за офисную одежду и обувь больше 5 тысяч рублей в месяц, 44% — больше 10 тысяч рублей в месяц, 10% — более 20 тысяч рублей.

Всего 9% опрошенных равнодушны к вещам, они вообще не покупали ничего нового. А 19% респондентов рассказали, что им пришлось обновить гардероб на 100% из-за долгого карантина и гиподинамии. Большинство объяснили повышенные траты усталостью от удаленки.

Ранее стало известно, что число удаленных вакансий в службе занятости Москвы выросло на 70%. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения. Сейчас предложений дистанционной работы порядка 23 тысяч. Среди них есть позиции в сегменте оптовой и розничной торговли, образования, финансов и страхования, передает ТАСС.



