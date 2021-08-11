Число удаленных вакансий в службе занятости Москвы выросло на 70%
Число удаленных вакансий в базе службы занятости Москвы увеличилось в августе этого года на 70% по сравнению с декабрем прошлого года. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.
Сейчас предложений дистанционной работы порядка 23 тысяч. Среди них есть позиции в сегменте оптовой и розничной торговли, образования, финансов и страхования, передает ТАСС.
Больше всего предложений по онлайн-формату работы в IT-сфере - порядка 11,5 тысяч вакансий. На втором месте оказались представители профессий, которые раньше считались офисными, но сейчас могут работать удаленно. Речь идет о менеджерах по подбору персонала, специалистах кол-центров и помощниках руководителей – более 6 тысяч вакансий. В сегменте оптовой и розничной торговли есть свыше 2 тысяч позиций на удаленке.
В июне Минтруд РФ заявил, что количество россиян, работающих на удаленной основе, в долгосрочной перспективе может вырасти до 5,5 млн человек, передает Ura.ru.
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