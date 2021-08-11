Число удаленных вакансий в службе занятости Москвы выросло на 70%

Число удаленных вакансий в базе службы занятости Москвы увеличилось в августе этого года на 70% по сравнению с декабрем прошлого года. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.

Сейчас предложений дистанционной работы порядка 23 тысяч. Среди них есть позиции в сегменте оптовой и розничной торговли, образования, финансов и страхования, передает ТАСС.