Опрос: более трети россиян не пользуются приложениями для знакомств

«Лаборатория Касперского» выяснила, что более трети россиян (36%) никогда не пользовались приложениями для знакомств, боясь быть обманутыми мошенниками, сообщает пресс-служба компании.

По итогам исследования выяснилось, что 23% опрошенных всё же столкнулись со злоумышленниками. Столько же респондентов смогли вовремя распознать обман, при этом 44% граждан обратили внимание на подозрительный профиль, а 20% всё поняли после отказа собеседника от видеозвонка.

Чаще всего (77%) пользователи приложений для знакомств сталкивались с поддельными личностями (кэтфишинг), в 12% случаев с вредоносными ссылками или вложениями, а еще 8% - с шантажом.

Исследователи рассказали, что при общении с цифровым собеседником следует насторожиться, если вас просят выслать деньги или настойчиво выведывают личную информацию. Также не стоит давать свой номер телефона или домашний адрес.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что 75% россиян негативно относятся к однополым бракам.

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ФОТО: pixabay.com
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