Опрос: Более трети компаний в России сохранят «удаленку»

Более трети опрошенных представителей бизнеса заявили, что в их компаниях есть сотрудники, работающие на «удалёнке». При этом 37% планируют сохранить такой формат работы. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные опроса, проведенного сервисом Работа.ру.

Также аналитики выяснили, что в 49% компаний нет удаленного формат, а 13% трудятся в гибридном режиме – совмещая работу в офисе с работой из дома, пишет Газета.ру.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отменили обязательное требование о переводе 30% сотрудников компаний на удаленный режим работы, пишет RT. В связи с этим 18% опрошенных работодателей планируют вернуть сотрудников в офис. Почти столько же – 17% – вернут работников частично, а 37% сохранят дистанционный режим работы.

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Между тем, эксперты из «Университета 20.35» в России разработали систему, которая позволит отыскать идеальную работу, пишут «Известия». Платформа обрабатывает свежие вакансии с сайтов по поиску работы, собирает информацию о востребованных специальностях в индивидуальном порядке - операция будет повторяться для каждого пользователя.

Также программа составит карту с вакансиями по профессиям и с учетом заработной платы. Будет отображаться информация о том, в каком из городов РФ выгоднее работать. Система способна учитывать склонности соискателя, анализируя его ценности, этические и моральные нормы. На полное тестирование и соискателя уйдет час.

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ФОТО: pixabay.com
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