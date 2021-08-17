Опрос: Более трети компаний в России сохранят «удаленку»

Более трети опрошенных представителей бизнеса заявили, что в их компаниях есть сотрудники, работающие на «удалёнке». При этом 37% планируют сохранить такой формат работы. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные опроса, проведенного сервисом Работа.ру.

Также аналитики выяснили, что в 49% компаний нет удаленного формат, а 13% трудятся в гибридном режиме – совмещая работу в офисе с работой из дома, пишет Газета.ру.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отменили обязательное требование о переводе 30% сотрудников компаний на удаленный режим работы, пишет RT. В связи с этим 18% опрошенных работодателей планируют вернуть сотрудников в офис. Почти столько же – 17% – вернут работников частично, а 37% сохранят дистанционный режим работы.