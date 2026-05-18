Россияне стали реже встречаться с друзьями в целях экономии. Об этом со ссылкой на исследование платежного сервиса «Апельсин» сообщает «Лента.ру».
В частности, о ставших более редкими встречах с близкими заявили 40% опрошенных. При этом 3% указали, что совсем перестали проводить время с приятелями. Ещё 41% респондентов отметили, что в их жизни ничего не изменилось, а 16% сообщили, что стали встречаться с друзьями чаще.
Исследователи рассказали, что 32% россиян признались, что дружба стала для них «дорогим удовольствием». Треть респондентов рассказали, что при встречах тратят от трёх тысяч до пяти тысяч рублей. Большинство опрошенных указали, что сильнее всего по их бюджету бьют расходы на кафе и рестораны, походы в кино и различные мероприятия, импульсивные траты во время встреч, а также поездки на такси и транспорте.
Для экономии средств 56% россиян приглашают друзей к себе в гости, а 33% сообщили, что гуляют без трат.
Ранее психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров заявил «Радиоточке НСН», что искусственный интеллект не заменит в полной мере живое общение.
