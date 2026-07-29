США пытаются организовать совместный концерт музыкантов России и Украины

«Мы пытаемся собрать украинских и российских музыкантов, чтобы они вместе выступили в Америке», — указал он. Предполагается, что до этого исполнители встретятся в Баварии. Кук считает, что проект может не ограничиться одним выступлением.

Глава Комиссии отметил, что возобновление совместных культурных событий может поспособствовать диалогу и прекращению конфликта. Для этого выступления должны сопровождаться дипломатической работой.

Ранее в США заявили, что урегулирование конфликта на Украине может привести к улучшению отношений между Вашингтоном и Москвой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

