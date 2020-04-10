В Госдуме предложили дать медикам дополнительный отпуск после пандемии

Российским медикам, занятым лечением пациентов с коронавирусной инфекцией, предложили предоставить дополнительный оплачиваемый отпуск. Как пишет RT, с такой инициативой выступил депутат Госдумы Иван Сухареев. В письме, отправленном на имя главы Минздрава Михаила Мурашко, парламентарий напомнил, что в России уже утверждён ряд дополнительных выплат медработникам, которые оказывают помощь заразившимся COVID-19.

Ещё одной мерой поддержки, по мнению депутата, может стать предоставление им дополнительного отпуска продолжительностью 28 дней после окончания особых мер, введённых из-за пандемии коронавируса.

Напомним, ранее Владимир Путин в ходе совещания с главами российских регионов призвал установить дополнительные выплаты для медиков, которые напрямую работают с больными коронавирусом. В частности, как отметил президент, врачам должна быть назначена выплата в размере 80 тыс. рублей.