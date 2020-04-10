В Госдуме предложили дать медикам дополнительный отпуск после пандемии
Российским медикам, занятым лечением пациентов с коронавирусной инфекцией, предложили предоставить дополнительный оплачиваемый отпуск. Как пишет RT, с такой инициативой выступил депутат Госдумы Иван Сухареев. В письме, отправленном на имя главы Минздрава Михаила Мурашко, парламентарий напомнил, что в России уже утверждён ряд дополнительных выплат медработникам, которые оказывают помощь заразившимся COVID-19.
Ещё одной мерой поддержки, по мнению депутата, может стать предоставление им дополнительного отпуска продолжительностью 28 дней после окончания особых мер, введённых из-за пандемии коронавируса.
Напомним, ранее Владимир Путин в ходе совещания с главами российских регионов призвал установить дополнительные выплаты для медиков, которые напрямую работают с больными коронавирусом. В частности, как отметил президент, врачам должна быть назначена выплата в размере 80 тыс. рублей.
Ранее НСН писала, что Минздрав перечислил основные симптомы, которые проявляются у заболевших COVID-19. Специалисты подчеркнули, что для коронавируса характеры клинические симптомы ОРВИ: повышение температуры тела - более 90% случаев. Сухой или с небольшим количеством мокроты кашель — в 80% случаев.
У 55% заболевших наблюдается одышка, у 44% - утомляемость. Каждый пятый (20%) жалуется на ощущение заложенности в грудной клетке.
Также заболевание может сопровождаться насморком, болью в горле, снижением вкуса и обоняния, признаками конъюнктивита, сообщает «Свободная пресса».
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- В Госдуме предложили дать медикам дополнительный отпуск после пандемии