Опрос: Более 60% россиян готовы помочь людям на карантине

Так, 30 марта о деятельности волонтёров были осведомлены 84% опрошенных, 2 апреля — уже 89%, говорится в материалах центра. Почти три четверти респондентов (77%) оценивают волонтёрскую помощь как существенную, 75% верят в готовность окружающих помогать друг другу условиях распространения коронавируса.

По данным ВЦИОМ, 61% респондентов готов оказать волонтёрскую помощь людям, находящимся на карантине. Чаще всего они согласны помочь с доставкой лекарств и еды (50%), в решении бытовых проблем (42%). Каждый четвёртый респондент в последние 30 дней уже оказывал безвозмездную помощь, выяснили авторы исследования.

