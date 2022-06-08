Опрос: Более 60% автомобилистов допускают покупку нового «Москвича»

По данным источника, каждый второй водитель положительно относится к тому, что в России восстановили производство «Москвича». В то же время 49% автомобилистов задумаются о покупке «Москвича» в случае, если он будет стоить дешевле аналогов. А 47% респондентов заявили, что купят машину, если она будет адаптирована как продукт иностранного производства.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что если в России возродят выпуск «Москвича», он будет похож не на «Рено», а на какую-то из китайских машин.