Опрос: Более 40% россиян захотели остаться на «удаленке» и после пандемии

Желание продолжить работать из дома и после завершения режима самоизоляции выразили больше 40% россиян. Об этом пишет Газета.ру, ссылаясь на информацию TelecomDaily. При этом треть опрошенных рассказали, что хотели бы вернуться к своему привычному режиму работы.

При это, рассуждая о плюсах дистанционной работы, респонденты заявили, что её преимуществами являются возможность сэкономить время на дорогу в офис, а также время на подготовку к выходу на улицу.

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Ранее НСН писала, что в Трудовом кодексе могут появиться поправки, регулирующие нормированность часов на удаленной работе. Их предлагает внести партия «Единая Россия». Как заявил первый зампред фракции Андрей Исаев, необходимо законодательно закрепить положение о том, что продолжительность рабочего дня на удаленке не должна превышать 8 часов, как и стандартное трудовое время в офлайн-режиме.

Андрей Исаев подчеркнул, что многие работодатели считают, что удаленная работа – это привилегия для сотрудников, и они имеют право давать им поручения в любое время суток. Однако дистанционный трудовой день, так же как и на рабочем месте, не должен длиться более восьми часов, настаивает Исаев. Об этом пишет Ura.ru.

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ФОТО: pixabay.com
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