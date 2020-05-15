Опрос: Более 40% россиян захотели остаться на «удаленке» и после пандемии

Желание продолжить работать из дома и после завершения режима самоизоляции выразили больше 40% россиян. Об этом пишет Газета.ру, ссылаясь на информацию TelecomDaily. При этом треть опрошенных рассказали, что хотели бы вернуться к своему привычному режиму работы.

При это, рассуждая о плюсах дистанционной работы, респонденты заявили, что её преимуществами являются возможность сэкономить время на дорогу в офис, а также время на подготовку к выходу на улицу.