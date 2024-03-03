Опрос: 85% россиян считают, что у Путина есть четкий план действий и стратегия

Согласно исследованию, 80% граждан в той или иной степени осведомлены о послании главы государства, 40% из которых хорошо знают, о чем в нем шла речь. 85% тех, кто следил за выступлением, считают, что у Путина есть четкий план действий, стратегия развития страны на ближайшие несколько лет.

51% участников исследования заявили, что им все понравилось в послании президента.

29 февраля Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию, которое длилось более двух часов. Особое внимание президент уделил социальной политике, технологическому развитию, спецоперации на Украине.

