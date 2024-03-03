Опрос: 85% россиян считают, что у Путина есть четкий план действий и стратегия
85% россиян, которые следили за посланием президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, считают, что у него есть четкий план, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ.
Согласно исследованию, 80% граждан в той или иной степени осведомлены о послании главы государства, 40% из которых хорошо знают, о чем в нем шла речь. 85% тех, кто следил за выступлением, считают, что у Путина есть четкий план действий, стратегия развития страны на ближайшие несколько лет.
51% участников исследования заявили, что им все понравилось в послании президента.
29 февраля Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию, которое длилось более двух часов. Особое внимание президент уделил социальной политике, технологическому развитию, спецоперации на Украине.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru