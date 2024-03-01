Телеграм оценил послание Путина, воинственного Макрона и «хайп на смерти»

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В четверг Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию, которое длилось более двух часов. Особое внимание президент уделил социальной политике, технологическому развитию, спецоперации на Украине.

Член Генсовета «Единой России» Максим Руднев выделяет главное, на его взгляд:

«Послание Владимира Путина Федеральному Собранию меня зацепило прежде всего тем, что его главными темами стали не только международная политика, СВО и защита нашей страны. Самое главное, на чем сосредоточился Президент – это темы мирного развития и семьи, борьбы с бедностью, строительства жилья, образования и строительства новой суверенной экономики России. Поэтому такое огромное впечатление производит его речь. Это послание уверенного лидера, который смотрит в будущее страны и видит гораздо дальше сегодняшнего и даже завтрашнего дня. Россия начинает новые национальные проекты "Молодежь России" и "Кадры". На капремонт школ, детских садов и колледжей будет выделено 400 млрд рублей. На научные разработки будет направлено 125 млрд рублей. Мы укрепляем отношения с соседними странами. Мы строим крепкую систему образования и подготовки кадров. <…> Это лишь малая часть того, о чем говорил Владимир Путин сегодня. И уже этого достаточно, чтобы главная мысль послания дошла до каждого: Победа не за горами, Россия крепко встает на путь мирного развития и процветания».

«Про tech и этих» комментирует сказанное о технологическом развитии:

«1. Президент объявил о запуске еще одного нового нацпроекта "Экономика данных" с бюджетом в 700 млрд руб. О проекте говорят уже примерно полгода, но стартует он только с 2025 г. Впрочем, согласно сентябрьской презентации проекта, изначально обсуждался бюджет вдвое больше – 1,5 млрд руб. В ходе реализации проекта цифровые платформы должны появиться во всех отраслях, отметил президент. 2. В ближайшие годы доступ к высокоскоростному интернету должен быть обеспечен практически на всей территории России. Задача будет решена за счет наращивания спутниковой группировки. То есть нужно сделать как Starlink у Маска, только лучше. На это готовы выделить 116 млрд руб. 3. ИИ в каждый дом. Практически. Президент напомнил, что недавно была утверждена национальная стратегия по ИИ. Согласно стратегии, например, до 80% сотрудников российских компаний к 2030 г. должны владеть навыками использования искусственного интеллекта. Также ИИ должен активно внедряться в медицине, отметил президент в своем выступлении. 4. К 2030 году совокупная мощность отечественных суперкомпьютеров должна быть увеличена не менее чем 10 раз, отметил президент. Сейчас всего семь российских суперкомпьютеров входят в мировой рейтинг Топ500, что обеспечивает ей 12-е место рейтинга. У США в нем 150 машин, у Китая – 134. Следом идут Германия с 36 суперкомпьютерами и Япония с 33. Пожалуй, это самый амбициозный план. Мы неоднократно писали о том, как туго нынче приходится всем жаждущим чипов Nvidia. Самый мощный на сегодняшний российский суперкомпьютер – "Червоненкис" от "Яндекса" – имеет 1592 узла с Nvidia A100 и занимает 27-е место в мире по вычислительной мощности. Так что придется российским инженерам поднапрячься и придумать, как обеспечить десятикратное увеличение мощностей суперкомпьютеров в условиях дефицита ускорителей».

Депутат Госдумы Андрей Гурулев наблюдает за сменой представления об элитах:

«Один из ключевых моментов сегодняшнего Послания Президента прозвучал в конце, когда он крайне четко озвучил мысль о том, что на сегодня элиту составляют не те, кто в 90-е себе нахапал богатств, а те, кто сегодня защищает нашу Родину. Верховный главнокомандующий анонсировал специальную программу для ветеранов и участников специальной военной операции, их будут готовить для работы в ключевых компаниях, органах и службах нашей страны. Это крайне позитивный момент и сигнал всем, что перемены будут. Этот процесс неизбежен, он последователен и необходим для достижения поставленных целей».

«БайБайден» любуется тем, как перепугались англичане:

«Британцы раздувают панику из-за возможностей русского оружия. По мнению Daily Mail, президент России пригрозил Западу ядерным ударом во время сегодняшнего обращения. Эту угрозу издание увидело в словах "у нас тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории". Надо было думать об этом, прежде чем атаковать Россию британскими Storm Shadow».

«Мейстер» резюмирует:

«Известный американский экономист Джон Кларк говорил: "Политик думает о следующих выборах, государственный муж – о следующих поколениях". Послание Владимира Путина к Федеральному Собранию явно отвечает второй планке, предлагая России комплексный план развития. Он включает себя все: от демографии до экономики, от СВО до вопросов сохранения исторического наследия. Это не просто инициативы "на злобу дня", это программа кандидата в президенты Владимира Путина, которая предлагает россиянам свое видение развития как минимум на 6 лет вперед, а в реальности создает задел и на более долгосрочную перспективу. Говоря о социальных инициативах – президент демонстрирует характерный для него подход определения государства и общества как семьи: "Мы – одна большая семья, мы вместе и потому все сделаем так, как хотим, планируем и мечтаем". В рамках этого мы видим множество инициатив по поддержки семей (нацпроект "Семья"), повышения уровня культуры, качества образования и спорта (нацпроект "Молодежь России"), забота о пожилых людях (нацпроект "Продолжительная и активная жизнь"). Никто не должен быть забыт, глава семьи присмотрит за всеми. Концептуально Владимир Путин оппонирует тем, кто считает, что власть и государство это просто поставщики услуг, а страна – место зарабатывания денег. И здесь президент предельно четок в своем видении социального договора в обществе: "Те, кто считают себя особой кастой, особенно те, кто в прошлые годы набили карманы. Они точно не элита. Подлинная, настоящая элита – это те, кто служит России". Нынешнее выступление президента, по сути, это приглашение к россиянам реализовать эту программу, получив их поддержку на грядущих выборах».

