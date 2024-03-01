Телеграм оценил послание Путина, воинственного Макрона и «хайп на смерти»
Владимир Путин представил предвыборную программу в послании Федеральному собранию, а кандидаты на второе место схлестнулись тезисами на дебатах.
Послание президента РФ
В четверг Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию, которое длилось более двух часов. Особое внимание президент уделил социальной политике, технологическому развитию, спецоперации на Украине.
Член Генсовета «Единой России» Максим Руднев выделяет главное, на его взгляд:
«Послание Владимира Путина Федеральному Собранию меня зацепило прежде всего тем, что его главными темами стали не только международная политика, СВО и защита нашей страны. Самое главное, на чем сосредоточился Президент – это темы мирного развития и семьи, борьбы с бедностью, строительства жилья, образования и строительства новой суверенной экономики России. Поэтому такое огромное впечатление производит его речь. Это послание уверенного лидера, который смотрит в будущее страны и видит гораздо дальше сегодняшнего и даже завтрашнего дня. Россия начинает новые национальные проекты "Молодежь России" и "Кадры". На капремонт школ, детских садов и колледжей будет выделено 400 млрд рублей. На научные разработки будет направлено 125 млрд рублей. Мы укрепляем отношения с соседними странами. Мы строим крепкую систему образования и подготовки кадров. <…> Это лишь малая часть того, о чем говорил Владимир Путин сегодня. И уже этого достаточно, чтобы главная мысль послания дошла до каждого: Победа не за горами, Россия крепко встает на путь мирного развития и процветания».
«Про tech и этих» комментирует сказанное о технологическом развитии:
«1. Президент объявил о запуске еще одного нового нацпроекта "Экономика данных" с бюджетом в 700 млрд руб. О проекте говорят уже примерно полгода, но стартует он только с 2025 г. Впрочем, согласно сентябрьской презентации проекта, изначально обсуждался бюджет вдвое больше – 1,5 млрд руб. В ходе реализации проекта цифровые платформы должны появиться во всех отраслях, отметил президент. 2. В ближайшие годы доступ к высокоскоростному интернету должен быть обеспечен практически на всей территории России. Задача будет решена за счет наращивания спутниковой группировки. То есть нужно сделать как Starlink у Маска, только лучше. На это готовы выделить 116 млрд руб. 3. ИИ в каждый дом. Практически. Президент напомнил, что недавно была утверждена национальная стратегия по ИИ. Согласно стратегии, например, до 80% сотрудников российских компаний к 2030 г. должны владеть навыками использования искусственного интеллекта. Также ИИ должен активно внедряться в медицине, отметил президент в своем выступлении. 4. К 2030 году совокупная мощность отечественных суперкомпьютеров должна быть увеличена не менее чем 10 раз, отметил президент. Сейчас всего семь российских суперкомпьютеров входят в мировой рейтинг Топ500, что обеспечивает ей 12-е место рейтинга. У США в нем 150 машин, у Китая – 134. Следом идут Германия с 36 суперкомпьютерами и Япония с 33. Пожалуй, это самый амбициозный план. Мы неоднократно писали о том, как туго нынче приходится всем жаждущим чипов Nvidia. Самый мощный на сегодняшний российский суперкомпьютер – "Червоненкис" от "Яндекса" – имеет 1592 узла с Nvidia A100 и занимает 27-е место в мире по вычислительной мощности. Так что придется российским инженерам поднапрячься и придумать, как обеспечить десятикратное увеличение мощностей суперкомпьютеров в условиях дефицита ускорителей».
Депутат Госдумы Андрей Гурулев наблюдает за сменой представления об элитах:
«Один из ключевых моментов сегодняшнего Послания Президента прозвучал в конце, когда он крайне четко озвучил мысль о том, что на сегодня элиту составляют не те, кто в 90-е себе нахапал богатств, а те, кто сегодня защищает нашу Родину. Верховный главнокомандующий анонсировал специальную программу для ветеранов и участников специальной военной операции, их будут готовить для работы в ключевых компаниях, органах и службах нашей страны. Это крайне позитивный момент и сигнал всем, что перемены будут. Этот процесс неизбежен, он последователен и необходим для достижения поставленных целей».
«БайБайден» любуется тем, как перепугались англичане:
«Британцы раздувают панику из-за возможностей русского оружия. По мнению Daily Mail, президент России пригрозил Западу ядерным ударом во время сегодняшнего обращения. Эту угрозу издание увидело в словах "у нас тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории". Надо было думать об этом, прежде чем атаковать Россию британскими Storm Shadow».
«Мейстер» резюмирует:
«Известный американский экономист Джон Кларк говорил: "Политик думает о следующих выборах, государственный муж – о следующих поколениях". Послание Владимира Путина к Федеральному Собранию явно отвечает второй планке, предлагая России комплексный план развития. Он включает себя все: от демографии до экономики, от СВО до вопросов сохранения исторического наследия. Это не просто инициативы "на злобу дня", это программа кандидата в президенты Владимира Путина, которая предлагает россиянам свое видение развития как минимум на 6 лет вперед, а в реальности создает задел и на более долгосрочную перспективу. Говоря о социальных инициативах – президент демонстрирует характерный для него подход определения государства и общества как семьи: "Мы – одна большая семья, мы вместе и потому все сделаем так, как хотим, планируем и мечтаем". В рамках этого мы видим множество инициатив по поддержки семей (нацпроект "Семья"), повышения уровня культуры, качества образования и спорта (нацпроект "Молодежь России"), забота о пожилых людях (нацпроект "Продолжительная и активная жизнь"). Никто не должен быть забыт, глава семьи присмотрит за всеми. Концептуально Владимир Путин оппонирует тем, кто считает, что власть и государство это просто поставщики услуг, а страна – место зарабатывания денег. И здесь президент предельно четок в своем видении социального договора в обществе: "Те, кто считают себя особой кастой, особенно те, кто в прошлые годы набили карманы. Они точно не элита. Подлинная, настоящая элита – это те, кто служит России". Нынешнее выступление президента, по сути, это приглашение к россиянам реализовать эту программу, получив их поддержку на грядущих выборах».
Перспектива официальной отправки военных НАТО на Украину
В понедельник президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры стран Евросоюза обсудили возможность отправки своих войск на Украину, но консенсус пока не достигнут.
«Архивариус» советует учить историю:
«Размышляя о целесообразности отправки своих солдат на Украину, западным лидерам стоит держать в уме сражение в Могадишо в 1993 году. О нем еще американцы сняли фильм "Черный Ястреб". Властям США пришлось экстренно принимать решение о завершении операции из-за сомалийского журналиста Иссы Мухаммеда, снявшего, как боевики таскают по городу привязанный за ноги труп американского спецназовца. Эти кадры произвели такое удручающее впечатление на американскую общественность, что ни один из политиков не рискнул выступить в поддержку продолжения участия военных США в чужом конфликте. Не неудачный ход операции, не потери, а именно шокировавшее общественность видео решило судьбу миссии. Как и судьбу министра обороны США, которому пришлось подать в отставку. Не трудно просчитать, что прямое вмешательство Запада в украинский конфликт обеспечит западные СМИ таким количеством шокирующих кадров, что это может закончиться тем, что за ноги по улицам на веревке будут таскать уже труп какого-нибудь Макрона».
«338» называет заявления Макрона спекуляциями для привлечения внимания:
«Между тем отметим, что чуть больше, чем через месяц настанет символическая дата – 120 лет Антанте. К которой и Париж, и Лондон активно готовятся. У нынешней Антанты, без сомнений, много общего, и общим противником они видят старого союзника, участника той же Антанты – Россию. На фоне макроновских рассуждений закономерно поднимут вопрос про "красные линии" и перспективу состояния войны с Парижем. Но на этот вопрос отвечают сами французы. К примеру, любопытным выглядит мнение экс-главреда "Либерасьона": да, Париж воюет с Россией, но не может объяснить с кем – с Путиным или с русским народом. "Гибридная война", которая началась еще до Украины. Дальнейшие рассуждения – игра слов. Военные, власть имущие, ЛОМы, да и "глубинные французы" понимают, что воюют с Россией, хоть война отличается от тех, что были прежде. Финансирование Киева, поставки техники, участие наемников, санкции, боевые действия в тех сферах, которые узреть невозможно, давно сделали Париж участником конфликта, и это понимают даже французские граждане. Отправка французских войск не приблизит Париж к превращению в радиоактивный пепел. Просто конфликт будет интерпретироваться в иной плоскости».
«Журналист на всю голову» полагает, что первыми воевать на Украину отправят латышей:
«Учитывая заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о возможности отправки западных войск на Украину, напомню, что я не так давно сообщал со ссылкой на моего собеседника в Риге. А именно, британские власти попросили некогда возглавлявшего латвийские спецслужбы бывшего советника президента Латвии Эгилса Левитса и британского бригадного генерала Яниса Кажоциньша (ныне после избрания нового президента Латвии Эдгара Ринкевича оставшегося без должности, но не потерявшего влияние) проработать вопрос о том, как возможно обеспечить отправку в качестве "добровольцев" 7 тысяч граждан Латвии на Украину для борьбы с Россией. Кажоциньш уже начал консультации со своими контактами в латвийском истеблишменте. Судя по всему, у семейства Кажоциньшей отправлять латышей на убой – это наследственное. Так, отец Яниса Кажоциньша, офицер СС Индулис Кажоциньш, во время войны отвечал за принудительную мобилизацию латышских подростков на аэродромы люфтваффе, где они массово гибли».
«С берега Гудзона» интересуется, на что способны вооруженные силы ЕС без США:
«Много комментариев про ничего не исключающего Макрона, но отчего-то не замечают главного. НАТО без США не боеспособен, а США, как минимум, заняты выборами до ноября, а потом вообще волнующая неизвестность. У политического руководства своих забот хватает, а военные, если не за Трампа (много таких), то начинать Третью мировую без ясного политического мандата, конечно, не будут. Без НАТО же для коллективных действий европейцам нужна общая структура, которой не просто нет, но и не было создано лет за двадцать усердного говорения. То есть остаются действия отдельных стран. Вариантов немного, и по политическим причинам, и по военно-логистическим (тот же Макрон уже в Нигере "повоевал"). Кроме, пожалуй, польской операции по воссоединению с Львовом трудно даже представить что-то конкретное. А не исключать, конечно, не возбраняется. Я и сам, признаться, не исключаю, что стану чемпионом мира по шахматам, крупно выиграю в лотерею и спою в Ла Скала».
«Мышь в овощном» считает, что России стоит быть готовой ко всему:
«Относительно обострения у парижских содомитов, лидеров Пятой Республики, которые вдруг начали грезить по поводу отправки экспедиционного корпуса на российские территории, в настоящее время оккупированные бандеровцами. Много читаем про то, насколько маловероятен такой сценарий. Нам же представляется принципиально важным оценка не только вероятности его реализации, но и нашей готовности к подобному развитию событий. Когда ядерная держава, в прошлом неоднократно вторгавшаяся на территорию России, грозит нам кулаками, нужно быть готовыми в любой момент раздробить эти кулаки, как бы натужно ни выглядели звучащие в наш адрес угрозы. И, повторим еще раз сказанное в начале: нет никакой "Украины", есть часть России, отторгнутая от нашей страны и находящаяся под властью неонацистов. Идейных наследников тех, под чьими флагами французы приходили на русскую землю в последний раз».
Пляски оппозиции на костях Навального
На этой неделе уехавшая на Запад либеральная оппозиция пыталась раздувать скандалы вокруг похорон Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов), который умер в колонии 16 февраля.
Юрист Илья Ремесло рассказывает, как оппозиция пресекла попытки московских властей помочь родителям Навального похоронить его достойно и без нервотрепки:
«Сейчас вы узнаете правду о том, что на самом деле происходило с поиском места прощания и похорон Навального. Как говорят надежные источники, московское госучреждение предложило навальнистам на весь день (!) на 1 марта прекрасное помещение – зал прощания на Хованском кладбище. С точки зрения престижа и удобства, это идеальное место. Но поскольку навальнистам был нужен хайп и пляски на костях, они в грубой форме отказались от этого предложения. А вместо этого выбрали другое место. В чем причина такого выбора? А очень просто – как видно из карты, от храма до кладбища 2.5 километра, 30 минут ходьбы. Это прекрасная возможность устроить несанкционированное шествие под прикрытием похорон. То есть налицо мерзкая провокация, план как превратить похороны в митинг. И это творят мерзавцы, которые обвиняли власть в "сатанизме" и кричали что все, чего они хотят – "похоронить Навального по-человечески"! Как видите, нет у них даже формальной скорби по усопшему, в голове один хайп и гранты. Были надежды, что хоть на время похорон это будет отложено, но нет. Эти и родную маму способны продать, ничего человеческого там давно нет...»
«Графиня изменившимся лицомъ бѣжитъ пруду» публикует скриншот письма, в котором «команда Навального» предлагает купить за 15 евро доступ к онлайн-трансляции его похорон:
«Соевые продают билеты на похороны Навального. Если масть попрет, может, и с гастролями по России проедут. Спонсорам второго уровня разрешат заряжать лавандовый раф у экранов с покойником».
«Темник» наблюдает за тем, как переругалась оппозиция:
«Сторонники Навального устраивают из похорон своего лидера феерическое шоу. Как и хотела вдова Юлия Навальная. Так и сказала в Европарламенте: "нужно перестать предлагать просто какие-то скучные решения", а использовать "новаторские методы". Вот так, весело, по-новаторски превращают обряд погребения в фарс – в лучших традициях бродвейских мюзиклов. С криками "караул! отдайте тело!", с протяжным воем про то, что им везде отказывали в организации похорон. Нашелся и свой "Доктор Зло" – признанный иноагентом Венедиктов. В ответ на слухи, что власти хотят похоронить Алексея "по-тихому", тот обнародовал документ, в котором матери предлагали зал для прощания на Хованском кладбище. На что навальнист [признанный иноагентом Иван] Жданов обвинил Венедиктова в сговоре с Кремлем. Так что, похоже, еще не успеют тело в могилу опустить, а соратники покойного друг друга поубивают».
«Люди и Zвери» сожалеет о том, что для либералов даже смерть стала поводом для хайпа:
«Ждановские метания из стороны в сторону, лишь бы на плаву удержать повестку дня с умершим экстремистом. Отсутствие логики, давление на родителей и попытка их вовлечь в разборки с государством, на волне хайпа позаботиться о своих интересах. Впоследствии присвоить все заслуги в организации траурной церемонии себе. Хладный труп еще долго будут таскать и пользовать по соцсетям. И не только».
«Мюсли вслух» напоминают, что такое происходит не в первый раз:
«9 лет назад не стало Бориса Немцова. Практически сразу за его политическое наследство развернулась скандальная – у российской несистемной оппозиции по-другому не бывает – борьба. К примеру, когда Собчак добилась открытия мемориальной доски на доме, где жил Немцов (все-таки ельцинский вице-премьер), кажется, единственными благодарными ей людьми были одна из жен Немцова Екатерина Одинцова и его сын Антон. Большинство людей, называвших себя соратниками Немцова, обвинили Собчак в предательстве и на открытие доски не пришли. Просто за то, что доску установили не они, а Собчак. В наши дни похожая история повторяется вокруг смерти Навального: заинтересованные стороны, готовые урвать свой кусочек хайпа на покойнике, никак не могут договориться насчет даты его похорон. А ведь была хорошая возможность устроить похороны 27 февраля, в день смерти Немцова, и таким образом в дальнейшем проводить совместную памятную акцию о двух деятелях оппозиции».
Предвыборная кампания
В понедельник стартовали дебаты между кандидатами на должность президента России из числа соперников Владимира Путина.
Политологу Павлу Данилину дебаты не понравились:
«Послушал дебаты. Печально. Даванкову нужны курсы риторики и ораторского мастерства. Харитонову уже давно ничего не нужно. А вместо Слуцкого был вообще другой человек (доверенное лицо Никита Березин), который говорить, конечно, умел, но своим наличием создавал еще больше вопросов о том, за кого должны голосовать избиратели ЛДПР. По форме – ни один кандидат так и не сказал, что вся построенная система образования должна быть тотально изменена. ЕГЭ отменен. Преподаватели должны не просто получать большие деньги, а соответствовать минимальным квалификационным требованиям. Отчетность тоже должна быть минимальной».
«АДЕКВАТ Z» считает, что дебаты станут значимым элементом в гонке за второе место:
«Прямо сейчас миноритарные кандидаты идут ноздря в ноздрю, преимущества там нет ни у кого, а социальная поляна у каждого своя, примерно одинаковая по размерам и не пересекающаяся с соперничьими практически никак. Поэтому лучшие шансы на второе место будут у того, кто лучше сумеет обеспечить явку своей целевой аудитории. И дебаты в этом смысле – потенциально наиболее эффективный инструмент. По широте охвата уж во всяком случае. Навык полемики в режиме реального времени, в отличие от монологов и всех их компонентов, от сценической речи до разной невербалики, никакой внешний консультант не прокачает – он нарабатывается только опытом, вернее, практикой. Которая в свою очередь не может не быть основана на глубоком понимании конкретного обсуждаемого предмета/ов в обязательной увязке с умением мгновенно, когда счет идет на секунды, вскрыть уязвимости позиции оппонента и убедительно по существу и форме подвергнуть их братской любви. Кто лучше конкурентов выступит именно на этом поле, получит максимум шансов занять место вслед за победителем. Поэтому даже из нейтрально-отстраненной позиции в дебатах можно будет найти немало интересного. В первую очередь в отношении умения каждого из претендентов владеть предметом и держать удар – и тем самым подтверждать обоснованность своих претензий на главную работу в стране».
«Старовойтов о политике» выделяет кандидата от ЛДПР:
«Наиболее заметным оказался самый эмоциональный кандидат – Слуцкий. У него хоть и отрицательная харизма, но он громче, ярче, грубее и, очевидно, подавляет остальных интеллигентных кандидатов. Так всегда делал Жириновский, так что в этом плане Слуцкий, как и обещал, продолжает дело вождя. Аккуратный до робости Даванков на его фоне выглядит слишком воспитанным, а Харитонов чересчур статистом».
«Выборный» рассказывает про неловкую ситуацию с доверенным лицом кандидата от КПРФ:
«Доверенное лицо кандидата в президенты России от КПРФ забыло фамилию доверителя. В Калуге в завершении вечерних дебатов родился готовый мем. Представитель Николая Харитонова весь эфир был убедителен и бодр, описывая преимущества своего кандидата, но в конце Вадим Барский растерялся. В итоге фамилию кандидата ему подсказал оппонент, представлявший Владимира Путина. "Вылетело из головы", – прокомментировал этот эпизод сам Вадим Барский».
«Доктор Z прописал» сравнивает предвыборные обещания кандидатов с тем, что уже сделал Владимир Путин:
«Владислав Даванков ("Новые люди"), Николай Харитонов (КПРФ) и доверенное лицо Леонида Слуцкого (ЛДПР) Александр Старовойтов обсудили демографию, поддержку семей, здравоохранение и сохранение семейных ценностей. Сосредоточимся, пожалуй, на том, что кандидаты говорили о здравоохранении. Спору нет, говорили хорошо. Вот, например, Владислав Даванков сетовал на перегруженность врачей и говорил, что десять процентов бюджета надо тратить на здравоохранение. Николай Харитонов с ним соглашался, а заодно предложил отказаться от страховой модели здравоохранения. Александр Старовойтов с другими участниками тоже не спорил. И предложил объявить год медицины и направить в регионы средства на покупку необходимого оборудования. В общем понятно, но как этого добиться? Даванков сказал, что для медработников надо зафиксировать федеральный оклад – 75 тысяч. И давать врачам в регионах льготное жилье. А Харитонов добавил, что надо вернуть систему распределения выпускников (что, в общем, не удивляет, поскольку вся его предвыборная программа и построена на том, что советское – значит отличное). Вкратце напомним про то, что сделано в рамках нацпроекта "Здравоохранение", который был инициирован президентом России Владимиром Путиным. Например, по всей России построено и реконструировано более четырех тысяч объектов первичного звена здравоохранения, более 2800 объектов отремонтированы, доставлено свыше 55 тысяч единиц медицинского оборудования. Продолжают свою работу программы "Земский врач" и "Земский фельдшер". Врачи, участвующие в программе, при переезде в сельскую местность и малые города получают от одного до двух миллионов рублей, а фельдшеры, акушерки и медсестры – от 500 тысяч до одного миллиона рублей. Это несколько примеров того, что уже сделано. В отличие от пожеланий вышеупомянутых кандидатов. Которые непонятно, как выполнять, честно говоря».
Приднестровье просит помощи России
В среду в Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) прошел первый за 18 лет съезд народных депутатов всех уровней. По итогам съезда было принято обращение к России с просьбой о содействии в связи с экономической блокадой ПМР со стороны Молдавии.
«Парламент с кнопкой» убежден, что аналогии с Донбассом неуместны:
«Многие уже спешат увидеть аналогии с похожим процессом с ЛДНР в 2022 году. Итогом которого стала СВО. Здесь все пока прозаичнее. Просьба депутатов – всего лишь акт привлечения внимания к гуманитарной проблеме ПМР. Не зря обращения депутатов будут направлены не только в российские органы власти, но и в международные – ООН, ЕС и так далее. Дело в том, что никаких сил для марш-броска для решения кризиса Приднестровья нет. Нет у ВСУ, которые могли бы помочь Молдавии решить вопрос с сепаратизмом, как они сами намекали. Нет и у РФ по самым объективным причинам, то есть нет сухопутного коридора через Одессу и Николаев. Пока решительно неясно, зачем депутатам ПМР согласовали возможность такого демарша и эскалации. Приднестровье остается уязвимой точкой России, подсвечивая ее, мы лишь показываем противнику в каком направлении работать».
«Всевидящее око» размышляет о том, как должна реагировать Россия:
«Глава ПМР Вадим Красносельский обвинил Молдавию в геноциде, развязывании экономической войны, стремлении разрушить экономику Приднестровья, дискриминации. Сложившаяся критическая ситуация требует срочного международного вмешательства – прежде всего, российского. По крайней мере, на это надеются в Тирасполе. Будем честны – именно сейчас это не так просто, как хотелось бы. Общей границы у России с республикой нет – нужно пробивать коридор через территорию, которая пока что контролируется киевским режимом. И это, конечно же, произойдет – но вряд ли завтра или послезавтра. Так как же наша страна может откликнуться на призыв Приднестровья? Может быть, кого-то это и разочарует, но на данный момент самым эффективным способом может оказаться привлечение внимания к проблеме ПМР в таких международных организациях, как ООН и ОБСЕ. Да, ПМР непризнанная республика и не член ООН, но Молдавия-то входит и в ООН, и в ОБСЕ, и в Совет Европы, и еще в полудюжину разного рода организаций. Вот там-то и нужно ткнуть Кишинев, как нашкодившего котенка, носом в вопиющие нарушения прав человека. Радикально это проблему вряд ли решит, но положение жителей Приднестровья облегчить может. А потом наступит время кардинальных решений».
«Полилог. Экспертиза» комментирует слухи о намерении ПМР попроситься в состав России:
«В Приднестровье не скрывают долгосрочных планов присоединения к России. Но их реализация здесь и сейчас приведет к никому не нужному обострению. Двадцать лет непризнанная республика существует в политическом вакууме, пока Молдова методично затягивает экономическую удавку; в 2020 году после прихода к власти президента Санду отношения с Кишиневом только усложнились. И вопрос существования Приднестровья, по-видимому, зависит теперь от итогов СВО: какое расстояние будет отделять республику от территории России».
«Неудаща» соглашается:
«В настоящее время прежде всего самой России не до приема ПМР. У нас нет ни общей границы, ни прямого авиасообщения, даже пресловутая высадка десанта в ПМР, которой пугают друг друга Запад, Молдавия и Украина, выглядит опасной и труднореализуемой. Таким образом, подобная просьба, во-первых, поставила бы власти РФ в крайне неудобное положение, а во-вторых, вызвала бы эскалацию напряженности на границе с Украиной, которую не только раздражает пророссийский регион на границе, но и очень интересуют оружейные склады в Колбасне».
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