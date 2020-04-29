Опрос: Сохранить режим изоляции и после пандемии готовы 8% россиян
После снятия ограничительных мер, которые введены из-за угрозы распространения COVID-19, больше половины россиян собираются полностью отказаться от новой вынужденной привычки работать, проводить досуг и делать покупки в режиме онлайн. Об этом пишет Интерфакс, ссылаясь на данные опроса, проведенного сайтом Стопкоронавирус.рф. Однако в ходе исследования выяснилось, что вести подобный образ жизни планируют продолжить 8% респондентов.
Кроме того, авторы исследования установили, что россияне в условиях самоизоляции задумались о правильном питании – наши соотечественники признались в том, что стали есть больше овощей, отказались от сахара, а также сократили потребление жареного и жирного. В следствие этого, 13% опрошенных похудели, но всё же большинство респондентов, а именно 43%, из-за малоподвижного образа жизни прибавили в весе.
Напомним, накануне Владимир Путин объявил дни с 6 по 8 мая нерабочими с сохранением зарплат. Таким образом, режим самоизоляции продлен до 11 мая. В связи с этим Роспотребнадзор подготовил список рекомендаций по профилактике COVID-19 во время майских праздников. На сайте ведомства отмечается, что россиянам следует отказаться от прогулок и пикников, а также походов в гости.
Тем же, кто всё-таки решится выехать за город, рекомендуется отдать предпочтение личному транспорту или такси. При передвижении на общественном транспорте пассажирам необходимо использовать маску, соблюдать социальную дистанцию, а в случае прикосновения к поручням обработать руки антисептиком, отмечает телеканал 360.
Россиянам старше 60 лет, а также лицам, страдающим хроническими заболеваниями, настоятельно рекомендуют остаться дома.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru