Опрос: Сохранить режим изоляции и после пандемии готовы 8% россиян

После снятия ограничительных мер, которые введены из-за угрозы распространения COVID-19, больше половины россиян собираются полностью отказаться от новой вынужденной привычки работать, проводить досуг и делать покупки в режиме онлайн. Об этом пишет Интерфакс, ссылаясь на данные опроса, проведенного сайтом Стопкоронавирус.рф. Однако в ходе исследования выяснилось, что вести подобный образ жизни планируют продолжить 8% респондентов.

Кроме того, авторы исследования установили, что россияне в условиях самоизоляции задумались о правильном питании – наши соотечественники признались в том, что стали есть больше овощей, отказались от сахара, а также сократили потребление жареного и жирного. В следствие этого, 13% опрошенных похудели, но всё же большинство респондентов, а именно 43%, из-за малоподвижного образа жизни прибавили в весе.