В Кремле не знают дату окончания пандемии COVID-19

Российским властям неизвестна точная дата окончания эпидемии коронавируса в стране, борьба с инфекцией продолжается безотносительно этого, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал выводы исследователей из Сингапурского университета технологий и дизайна, согласно которым, эпидемия в России должна закончиться 19 августа вместо 20 июля, как прогнозировалось ранее.

Как подчеркнул представитель Кремля, назвать точную дату окончания пандемии в принципе невозможно – это надо чётко понимать. «Если у ученых из Сингапура существует иная точка зрения и они ее публикуют — мы рекомендуем звонить в Сингапур», — цитирует URA.RU Пескова.

Согласно последним данным за последние сутки, обнародованные оперативным штабом, число инфицированных коронавирусом в России приблизилось к 100 тысячам человек (99 399). За все время излечились 10 286 пациентов, умерли 972 человека.

