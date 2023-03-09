Опрос: 8 из 10 учителей поддерживают запрет на фотосъемку во время уроков

Больше половины родителей школьников и 80 процентов учителей считают, что фото- и видеосъемка на уроках должна быть запрещена, сообщает портал по поиску работы SuperJob.

Заслуженный учитель выступил против запрета видеосъемки на уроках

Ранее стало известно, что в Госдуме разрабатывается законопроект о запрете фото- и видеосъемки во время уроков. Эту законодательную инициативу поддерживают 52 процента родителей школьников. Свою позицию они объяснили тем, что дети не должны на уроке отвлекаться. Почти четверть опрошенных родителей убеждены, что съемку нельзя запрещать, потому что именно видеозапись поможет наказать учителя, если он нарушил закон.

Восемь из десяти учителей тоже выступают за полный запрет съемки во время урока. Против запрета выступили 8 процентов учителей. Они считают, что дети смогут персмотреть запись и запомнить материал.

Ранее активист профсоюза «Учитель», педагог истории Дмитрий Казаков в беседе с НСН заявил, что учителя, родители и дети должны договориться об использовании телефонов в школе.

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ФОТО: РИА Новости
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