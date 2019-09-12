Опрос: 76% работодателей выступают против перехода на четырёхдневку
Подавляющее большинство работодателей в России, а именно 76%, не рассматривают переход на четырёхдневную рабочую неделю. Об этом стало известно после проведения совместного исследования «Ведомостей» и HeadHunter.
Выяснилось, что работодатели тревожатся из-за того, что в связи с переходом на четырёхдневку у них возникнет необходимость снижать зарплату и нанимать новых сотрудников. Как результат – упадёт производительность труда, выгорание усилится, переработок станет больше, а трудовая дисциплина ухудшится.
Также в ходе исследования выяснилось, что никаких недостатков в идее сокращения количество рабочих дней не видят только 10% работодателей, отмечает RT.
Ранее Дмитрий Медведев подтвердил, что Россия может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Однако произойдёт это не сию секунду, а в недалёком будущем. Как подчеркнул глава кабмина, уменьшение время работы необходимо увязать с ростом производительности труда с сохранением уровня заработной платы, отмечает Ura.ru.
Также премьер-министр высказался за проработку возможности удаленного труда и гибкого графика работы, передают argumenti.ru.
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