Опрос: 76% работодателей выступают против перехода на четырёхдневку

Подавляющее большинство работодателей в России, а именно 76%, не рассматривают переход на четырёхдневную рабочую неделю. Об этом стало известно после проведения совместного исследования «Ведомостей» и HeadHunter.

Выяснилось, что работодатели тревожатся из-за того, что в связи с переходом на четырёхдневку у них возникнет необходимость снижать зарплату и нанимать новых сотрудников. Как результат – упадёт производительность труда, выгорание усилится, переработок станет больше, а трудовая дисциплина ухудшится.

Также в ходе исследования выяснилось, что никаких недостатков в идее сокращения количество рабочих дней не видят только 10% работодателей, отмечает RT.