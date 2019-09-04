Абстракция. Глава Минтруда оценил рабочую четырёхдневку
Министр труда и соцзащиты Максим Топилин считает, что переход на четырёхдневную рабочую неделю в России возможен только в долгосрочной перспективе. По его словам, в ближайшие несколько лет вопрос не будет решен.
«Это все достаточно долгий процесс. Вспомните, когда у нас была шестидневка? Это 1967-1968 годы. Сколько лет прошло? Я могу сказать, что таких прецедентов, чтобы какая-то страна перешла на четыре дня, нет. Это некая перспектива. Как-то вокруг этого в перспективе можно говорить», - цитирует ТАСС Топилина, который затронул эту тему на полях Восточного экономического форума.
При этом, как отмечает RT, министр назвал четырёхдневку абстракцией. По его словам, можно говорить о сокращении рабочих часов - не 40-часовая неделя, где-то 35-36 часов. Он полагает, что некоторые компании могут позволить себе переход на такую сокращённую рабочую неделю.
Топилин также подчеркнул необходимость увеличения производительности труда с одновременным повышением доходов населения.
До этого министр экономического развития России Максим Орешкин, оценивая перспективы перехода на рабочую четырёхдневку, также отметил, что это станет возможно при росте доходов населения.
Ранее и глава правительства Дмитрий Медведев заявлял о возможности перехода на короткую неделю, но не «сию минуту».
Экс-министр экономики России Евгений Ясин в эфире НСН отметил, что правительству в современных экономических условиях нужно стремиться повышать уровень жизни, а не сокращать рабочую неделю.
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