Абстракция. Глава Минтруда оценил рабочую четырёхдневку

Министр труда и соцзащиты Максим Топилин считает, что переход на четырёхдневную рабочую неделю в России возможен только в долгосрочной перспективе. По его словам, в ближайшие несколько лет вопрос не будет решен.

«Это все достаточно долгий процесс. Вспомните, когда у нас была шестидневка? Это 1967-1968 годы. Сколько лет прошло? Я могу сказать, что таких прецедентов, чтобы какая-то страна перешла на четыре дня, нет. Это некая перспектива. Как-то вокруг этого в перспективе можно говорить», - цитирует ТАСС Топилина, который затронул эту тему на полях Восточного экономического форума.

При этом, как отмечает RT, министр назвал четырёхдневку абстракцией. По его словам, можно говорить о сокращении рабочих часов - не 40-часовая неделя, где-то 35-36 часов. Он полагает, что некоторые компании могут позволить себе переход на такую сокращённую рабочую неделю.