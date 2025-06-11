Вучич отказался поддержать антироссийскую декларацию на саммите в Одессе

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что не подписал итоговую декларацию саммита «Украина — Юго-Восточная Европа», прошедшего в Одессе, поскольку она носила антироссийский характер. Об этом он заявил в беседе с журналистами, подчеркнув, что стал единственным участником встречи, кто не поддержал документ.

По словам сербского лидера, в ходе мероприятия он призвал к активизации диалога и скорейшему урегулированию конфликта мирным путем. Вучич также провел двусторонние переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которых стороны обсудили геополитическую обстановку, экономическое сотрудничество и региональные вызовы.