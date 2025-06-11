Минфин США предупредил о рисках при усилении санкций против России
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что возможность введения новых санкций против России остается на повестке, однако призвал Конгресс учитывать потенциальные непредвиденные последствия подобных шагов.
Выступая на заседании бюджетного комитета Палаты представителей, он отметил, что минфин готов задействовать все доступные инструменты для содействия устойчивому миру, но рекомендовал законодателям сохранить гибкость в подходе к санкционной политике.
По словам министра, действующие ограничения и экспортный контроль продолжают оказывать давление на Москву. В то же время он подчеркнул, что сохранение пространства для дипломатических маневров со стороны администрации остается важным условием для возможного прогресса в переговорах.
Ранее Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что администрация президента Дональда Трампа пытается ослабить новый пакет антироссийских санкций. В Белом доме, как утверждало издание, опасаются, что ужесточение ограничений может затруднить попытки главы государства наладить контакт с Москвой и способствовать урегулированию украинского конфликта, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин поручил подготовить аэродромы для новых систем вооружения
- Минфин США предупредил о рисках при усилении санкций против России
- Хинштейн: Дети, раненые при атаке в Курской области, серьезно не пострадали
- СМИ: Маск пожалел о нападках на Трампа после телефонного звонка
- Присяжные вновь признали Вайнштейна виновным в изнасиловании
- Сафронов написал картину о сотрудничестве России и США в космосе для Маска
- Вучич отказался поддержать антироссийскую декларацию на саммите в Одессе
- Путин поручил срочно усилить боевые возможности Сухопутных войск
- Умер сооснователь культовой группы The Beach Boys Брайан Уилсон
- Вучич предложил помощь Сербии в восстановлении украинских городов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru