Минфин США предупредил о рисках при усилении санкций против России

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что возможность введения новых санкций против России остается на повестке, однако призвал Конгресс учитывать потенциальные непредвиденные последствия подобных шагов.

Выступая на заседании бюджетного комитета Палаты представителей, он отметил, что минфин готов задействовать все доступные инструменты для содействия устойчивому миру, но рекомендовал законодателям сохранить гибкость в подходе к санкционной политике.

Трамп: США используют новые антироссийские санкции, если будет нужно

По словам министра, действующие ограничения и экспортный контроль продолжают оказывать давление на Москву. В то же время он подчеркнул, что сохранение пространства для дипломатических маневров со стороны администрации остается важным условием для возможного прогресса в переговорах.

Ранее Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что администрация президента Дональда Трампа пытается ослабить новый пакет антироссийских санкций. В Белом доме, как утверждало издание, опасаются, что ужесточение ограничений может затруднить попытки главы государства наладить контакт с Москвой и способствовать урегулированию украинского конфликта, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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