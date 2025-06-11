Минфин США предупредил о рисках при усилении санкций против России

По словам министра, действующие ограничения и экспортный контроль продолжают оказывать давление на Москву. В то же время он подчеркнул, что сохранение пространства для дипломатических маневров со стороны администрации остается важным условием для возможного прогресса в переговорах.

Ранее Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что администрация президента Дональда Трампа пытается ослабить новый пакет антироссийских санкций. В Белом доме, как утверждало издание, опасаются, что ужесточение ограничений может затруднить попытки главы государства наладить контакт с Москвой и способствовать урегулированию украинского конфликта, передает «Радиоточка НСН».

