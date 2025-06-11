Присяжные вновь признали Вайнштейна виновным в изнасиловании
Суд присяжных в Нью-Йорке признал голливудского продюсера Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании в рамках повторного рассмотрения дела. Об этом сообщает агентство Reuters.
Речь идет о преступлении 2006 года — Вайнштейна признали виновным в изнасиловании его бывшей помощницы, телепродюсера Мириам Хейли. Повторный процесс стал возможен после того, как в апреле 2024 года апелляционная инстанция отменила его предыдущий приговор из-за нарушений, допущенных во время судебного разбирательства.
При этом присяжные оправдали Вайнштейна по обвинению в изнасиловании Каи Сокол, которая, по данным следствия, была 16-летней начинающей актрисой на момент предполагаемого преступления в 2002 году. Решение по третьему эпизоду, изнасилованию актрисы Джессики Манн в 2013 году, отложено: обсуждение по этому пункту должно продолжиться в четверг. Параллельно с нью-йоркским делом Вайнштейн уже отбывает 16-летний срок, назначенный ему в 2022 году судом Лос-Анджелеса за изнасилование другой женщины.
Уголовные обвинения против Вайнштейна стали одним из центральных эпизодов международного движения #MeToo. В 2017 году десятки женщин, включая известных актрис, обвинили продюсера в сексуальных преступлениях, однако сам он продолжает настаивать на том, что все отношения были добровольными, передает «Радиоточка НСН».
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