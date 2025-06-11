СМИ: Маск пожалел о нападках на Трампа после телефонного звонка

Американский предприниматель Илон Маск выразил сожаление по поводу своих недавних высказываний в адрес президента США Дональда Трампа после личного телефонного разговора с главой государства. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на три источника.

По данным издания, звонок состоялся поздно вечером в понедельник, а уже в среду Маск публично признал, что некоторые его сообщения о Трампе были чересчур резкими. В частности, миллиардер отметил, что жалеет о тоне своих публикаций на прошлой неделе, добавив, что порой сам наносит себе наибольший урон.

СМИ: Вэнс звонил Маску с просьбой прекратить ссору с Трампом

NYT уточняет, что разговор с Трампом состоялся после того, как Маск пообщался с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и руководителем аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс. Эти контакты, по данным издания, стали подготовкой к телефонному звонку.

На прошлой неделе перепалка между Маском и Трампом активно обсуждалась в американских СМИ и вызвала широкий общественный резонанс, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / AP
ТЕГИ:Дональд ТрампИлон Маск

Горячие новости

Все новости

партнеры