СМИ: Маск пожалел о нападках на Трампа после телефонного звонка

Американский предприниматель Илон Маск выразил сожаление по поводу своих недавних высказываний в адрес президента США Дональда Трампа после личного телефонного разговора с главой государства. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на три источника.

По данным издания, звонок состоялся поздно вечером в понедельник, а уже в среду Маск публично признал, что некоторые его сообщения о Трампе были чересчур резкими. В частности, миллиардер отметил, что жалеет о тоне своих публикаций на прошлой неделе, добавив, что порой сам наносит себе наибольший урон.