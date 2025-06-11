Хинштейн: Дети, раненые при атаке в Курской области, серьезно не пострадали

Дети, получившие ранения в результате удара по Рыльскому району Курской области, не получили серьезных травм и находятся под наблюдением врачей, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн. По его словам, пострадавшие проходят лечение в областной больнице.

Как уточнил чиновник, одна девочка получила легкие осколочные ранения, а двое мальчиков — ушибы и ссадины. Одному из них потребовалась фиксация конечности с помощью гипса. С детьми уже поработал психолог, сейчас с ними находится их мать. По словам Хинштейна, дети чувствуют себя удовлетворительно и просят отпустить их домой. В случае положительной динамики их могут перевести на амбулаторное лечение уже в ближайшие сутки.

В Курской области трое детей пострадали при атаке ВСУ

Хинштейн также навестил комбайнеров, пострадавших при подрыве на мине в Кореневском районе. Пострадавшие получили тяжелые ожоги, однако находятся в стабильном состоянии. Медики считают, что их состояние улучшается, а видимых рубцов на лице не останется.

Помимо этого, в региональной больнице лечатся жители, пострадавшие при атаке на Рыльский центр имени Даниила Гранина. По словам врио главы региона, травмы у них достаточно серьезные, однако врачи фиксируют улучшение состояния, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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