Сафронов написал картину о сотрудничестве России и США в космосе для Маска

Художник Никас Сафронов сообщил РИА Новости, что завершил работу над новой картиной, которую планирует в будущем передать американскому предпринимателю Илону Маску. По словам автора, полотно посвящено российско-американскому сотрудничеству в космосе и символизирует научное партнерство, мир и технологический прогресс.

Сафронов рассказал, что вдохновением для создания картины стали разговоры с российскими космонавтами, многие из которых на протяжении десятилетий взаимодействовали с американскими коллегами на Международной космической станции.