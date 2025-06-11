Сафронов написал картину о сотрудничестве России и США в космосе для Маска

Художник Никас Сафронов сообщил РИА Новости, что завершил работу над новой картиной, которую планирует в будущем передать американскому предпринимателю Илону Маску. По словам автора, полотно посвящено российско-американскому сотрудничеству в космосе и символизирует научное партнерство, мир и технологический прогресс.

Сафронов рассказал, что вдохновением для создания картины стали разговоры с российскими космонавтами, многие из которых на протяжении десятилетий взаимодействовали с американскими коллегами на Международной космической станции.

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Он подчеркнул, что даже в условиях международной напряженности сотрудничество в космосе продолжает оставаться примером единства.

Художник выразил надежду на то, что в будущем сможет лично вручить работу Илону Маску, однако не стал раскрывать всех деталей картины. Сафронов отметил, что в основе полотна лежит идея о ключевой роли России в мировом научно-техническом прогрессе. По его словам, космос в композиции представлен как напоминание о вкладе России в развитие человечества, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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