Опрос: 70% россиян поддержали проведение спецоперации на Украине

Большинство россиян поддерживает проведение специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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«В ходе августовских опросов в среднем 70% россиян сообщали, что скорее поддерживают данное решение, 18% скорее не поддерживают, еще 12% затруднялись с ответом», — отмечает ВЦИОМ.

При этом с марта количество поддерживающих спецоперацию снизилось на 3%, число выступающих против осталось прежним.

На вопрос о том, какие цели преследует Россия на Украине, 39% респондентов заявили, что РФ намерена защитить страну и не дать разместить военные базы НАТО на украинской территории. Также опрошенные поделились мнением, что цель спецоперации — защита населения Донбасса; об этом заявили 20% россиян.

Кроме того, 17% респондентов считают, что Москва намерена изменить политический курс Украины и очистить ее от национализма. Еще 7% опрошенных уверены, что Россия хочет оккупировать соседнюю страну, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияРоссияСоциологический ОпросВЦИОМ
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