Опрос: 70% россиян поддержали проведение спецоперации на Украине
Большинство россиян поддерживает проведение специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
«В ходе августовских опросов в среднем 70% россиян сообщали, что скорее поддерживают данное решение, 18% скорее не поддерживают, еще 12% затруднялись с ответом», — отмечает ВЦИОМ.
При этом с марта количество поддерживающих спецоперацию снизилось на 3%, число выступающих против осталось прежним.
На вопрос о том, какие цели преследует Россия на Украине, 39% респондентов заявили, что РФ намерена защитить страну и не дать разместить военные базы НАТО на украинской территории. Также опрошенные поделились мнением, что цель спецоперации — защита населения Донбасса; об этом заявили 20% россиян.
Кроме того, 17% респондентов считают, что Москва намерена изменить политический курс Украины и очистить ее от национализма. Еще 7% опрошенных уверены, что Россия хочет оккупировать соседнюю страну, пишет RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,8 млн+38 500 / сут.
Умерли
385 тыс.+95 / сут.
Выздоровели
18,8 млн+46 304 / сут.
- Лавров оценил избрание Трасс на пост премьер-министра Великобритании
- МИД РФ рассказал об ответе на интеграцию Швеции и Финляндии в НАТО
- В России на 62 процента упали продажи новых автомобилей
- Опрос: 70% россиян поддержали проведение спецоперации на Украине
- Депутат бундестага призвала немцев протестовать против антироссийских санкций
- Бочкарёв: Новый путепровод над МКАД улучшит движение на юго-востоке Москвы
- СМИ: Россия закупит у КНДР ракеты малой и средней дальности
- Поселок Теткино в Курской области остался без электроснабжения из-за обстрелов ВСУ
- Песков назвал приговор Сафронову «очень суровым»
- Рябков: России объявлена тотальная гибридная война
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru