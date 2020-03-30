Опрос: 64% россиян продолжают трудиться на нерабочей неделе

На этой неделе, которую президент России Владимир Путин объявил нерабочей, продолжили работать 64% наших соотечественников. Об этом говорят данные опроса, который для РБК провела служба исследований HeadHunter. Выяснилось, что кроме тех, кто в обязательном порядке должен ходить на службу, рабочий режим сохраняют бухгалтеры и IT-специалисты.

Также источник сообщает, что 20% респондентов продолжают работать, поскольку заняты в сферах, связанных с продажей продуктов, медикаментов или же обслуживают непрерывное производство.

При этом четверть опрошенных заявили, что ходят на службу в нерабочую неделю, потому что так решило руководство, 11% опрошенных респондентов подчеркнули, что сами решили, работать им или нет, а ещё 8% указали, что трудятся сами на себя.