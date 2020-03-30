Опрос: 64% россиян продолжают трудиться на нерабочей неделе
На этой неделе, которую президент России Владимир Путин объявил нерабочей, продолжили работать 64% наших соотечественников. Об этом говорят данные опроса, который для РБК провела служба исследований HeadHunter. Выяснилось, что кроме тех, кто в обязательном порядке должен ходить на службу, рабочий режим сохраняют бухгалтеры и IT-специалисты.
Также источник сообщает, что 20% респондентов продолжают работать, поскольку заняты в сферах, связанных с продажей продуктов, медикаментов или же обслуживают непрерывное производство.
При этом четверть опрошенных заявили, что ходят на службу в нерабочую неделю, потому что так решило руководство, 11% опрошенных респондентов подчеркнули, что сами решили, работать им или нет, а ещё 8% указали, что трудятся сами на себя.
Напомним, официально дни с 30 марта по 5 апреля объявлены в России нерабочими. Такой указ президент подписал на прошлой неделе, напоминают Дни.ру. Впрочем, в Кремле пояснили, что не против того, чтобы россияне продолжили работать и учиться дистанционно.
Ранее НСН писала, что нерабочая неделя началась с падения рубля. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос по отношению к рублю на 2,6% и достигал 80,85 рубля. Курс европейской валюты достиг отметки в 88,79 рубля. Об этом говорят данные торговой площадки по состоянию на 10:00 по московскому времени.
Российская валюта дешевеет на фоне начала введения карантинных мер в России, а также падения цен на нефть, которое в ночь на понедельник превысило пять процентов. В частности, стоимость Brent опустилась ниже 24 долларов за баррель.
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