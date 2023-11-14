Опрос: 61% россиян поддержали сокращение рабочей недели на час
Большинство россиян поддерживают сокращение рабочей недели с 40 до 39 часов, об этом заявили 61% респондентов, сообщает РБК со ссылкой на итоги опроса сервиса по поиску работы SuperJob.
Исследование проводилось 10-13 ноября. Участие в нем приняли 1600 совершеннолетних россиян, которые работают полный день на пятидневной 40-часовой рабочей неделе с традиционными выходными в субботу и воскресенье.
Так, 70% респондентов отрабатывают полный день в пятницу, 28% — работают меньше на час, по 1% — меньше на два или три часа.
По данным SuperJob, против сокращенной рабочей недели высказались 16% опрошенных. Россияне опасаются, что в таком режиме сократится зарплата, однако «переработки останутся». Еще 23% респондентов затруднились оценить необходимость введения сокращенной недели. По их словам, в ряде организаций введен 48-минутный обеденный перерыв вместо часового, в итоге в пятницу рабочий день сокращен.
Ранее сенатор от Ульяновской области, член комитета Совета федерации по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов внес в Госдуму законопроект, предлагающий уменьшить продолжительность рабочего времени на час в неделю за счет сокращенного рабочего дня в преддверии выходных. Инициатива призвана снизить чрезмерную нагрузку на сотрудников и создать новые рабочие места, сообщает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru