Опрос: 60% россиян готовы к возможному продлению режима самоизоляции

Большинство россиян, а именно 80%, готовы соблюдать режим самоизоляции, который действует до 30 апреля из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом пишет Интерфакс, ссылаясь на данные опроса, который был проведен АНО «Национальные приоритеты». При этом в ходе исследования выяснилось, что более 60% респондентов поддержат решение о продлении действия режима самоизоляции, если оно будет принято властями.

Кроме того, авторы исследования отмечают, что вынужденное нахождение дом принесло россиянам больше позитивного, чем негативного. То, что наши соотечественники узнали о своих близких, обрадовало 40% респондентов. 12% удивило и только 10% расстроило и 2% повергло в шок. Оставшиеся 35% опрошенных признались, что благодаря самоизоляции больше узнали о себе.

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Ранее НСН писала, что за первую неделю обязательной самоизоляции темпы роста продаж игристых вин в России стали снижаться, а водки, напротив, расти. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные исследования, представленного компанией Nielsen. Стало известно, что в период с 30 марта по 5 апреля продаж игристых вин упали на 4%. В то время, как продажи водки за первую неделю самоизоляции выросли на 34%.

Кроме того, сообщается, что в России на четверть увеличился спрос на пиво. При этом динамика продаж виски за тот же период снизилась на 5%.

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ФОТО: pixabay.com
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