Опрос: 60% россиян готовы к возможному продлению режима самоизоляции

Большинство россиян, а именно 80%, готовы соблюдать режим самоизоляции, который действует до 30 апреля из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом пишет Интерфакс, ссылаясь на данные опроса, который был проведен АНО «Национальные приоритеты». При этом в ходе исследования выяснилось, что более 60% респондентов поддержат решение о продлении действия режима самоизоляции, если оно будет принято властями.

Кроме того, авторы исследования отмечают, что вынужденное нахождение дом принесло россиянам больше позитивного, чем негативного. То, что наши соотечественники узнали о своих близких, обрадовало 40% респондентов. 12% удивило и только 10% расстроило и 2% повергло в шок. Оставшиеся 35% опрошенных признались, что благодаря самоизоляции больше узнали о себе.