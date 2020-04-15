Бэнкси в период самоизоляции создал арт-объект у себя дома
15 апреля 202023:11
Известный во всем мире британский художник стрит-арта, работающий под псевдонимом Бэнкси, поделился своей новым произведением, которое создал дома. Фотографии созданного арт-объекта он опубликовал в своем Instagram.
"Моя жена ненавидит, когда я работаю из дома", - подписал он публикацию.
Отметим, что в своем творчестве Бэнкси зачастую поднимает темы социального неравенства. Ранее в декабре в Лондоне появилось его граффити на рождественско-социальную тематику.
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15 апреля 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru