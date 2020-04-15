Бэнкси в период самоизоляции создал арт-объект у себя дома

Известный во всем мире британский художник стрит-арта, работающий под псевдонимом Бэнкси, поделился своей новым произведением, которое создал дома. Фотографии созданного арт-объекта он опубликовал в своем Instagram.

"Моя жена ненавидит, когда я работаю из дома", - подписал он публикацию.

Отметим, что в своем творчестве Бэнкси зачастую поднимает темы социального неравенства. Ранее в декабре в Лондоне появилось его граффити на рождественско-социальную тематику.


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ФОТО: instagram.com
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