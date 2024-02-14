Опрос: 57% россиян считают свое материальное положение средним
Более половины (57%) россиян оценивают свое материальное положение как среднее, а 17% назвали его плохим, следует из результатов опроса ФОМ.
Отмечается, что хорошим свое финансовое положение признали 23% опрошенных.
Две трети (67%) респондентов рассказали, что за последние два-три месяца их материальное положение не изменилось, а вот 19% признались, что почувствовали ухудшение. Улучшить финансовую ситуацию удалось 12% граждан.
До этого стало известно, что порядка 52% опрошенных россиян согласны на уменьшение зарплаты ради дистанционного формата работы. Треть респондентов готова пожертвовать до 5% от зарплаты ради возможности работать из дома, 8% готовы потерять 6-10% дохода, а 6% готовы пожертвовать пятой его частью.
Реальная заработная плата россиян за 2023 год увеличилась на 7,7%, сообщил ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Он отметил, что в целом безработица удерживается на рекордно низком уровне, а численность занятых за прошедший год возросла на 1,6 миллиона человек, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МЧС обязала туристов информировать о выходе на небезопасные маршруты
- Опрос: 57% россиян считают свое материальное положение средним
- Задержана директор бургерной в Приморье по делу об отравлении более 60 человек
- В Госдуме не решили, что делать библиотекам с книгами иноагентов
- При обстреле ВСУ брянского села повреждены три дома
- Путин разрешил иностранцам совершать сделки с акциями «Яндекс банка»
- Алаудинов призвал дать шанс раскаявшимся участникам «голой» вечеринки
- Любимова: Россия покажет новые фильмы на Днях российского кино в ОАЭ
- Более 100 дорожных объектов введут в РФ по нацпроекту в 2024 году
- Лавров допустил выход России из ОБСЕ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru