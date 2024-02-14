Опрос: 57% россиян считают свое материальное положение средним

Две трети (67%) респондентов рассказали, что за последние два-три месяца их материальное положение не изменилось, а вот 19% признались, что почувствовали ухудшение. Улучшить финансовую ситуацию удалось 12% граждан.

До этого стало известно, что порядка 52% опрошенных россиян согласны на уменьшение зарплаты ради дистанционного формата работы. Треть респондентов готова пожертвовать до 5% от зарплаты ради возможности работать из дома, 8% готовы потерять 6-10% дохода, а 6% готовы пожертвовать пятой его частью.

Реальная заработная плата россиян за 2023 год увеличилась на 7,7%, сообщил ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Он отметил, что в целом безработица удерживается на рекордно низком уровне, а численность занятых за прошедший год возросла на 1,6 миллиона человек, передает «Радиоточка НСН».

