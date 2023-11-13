Опрос: 56% россиян строят планы на будущее
Каждый второй россиянин планирует свою жизнь, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Эксперты опросили 1600 граждан в возрасте от 18 лет и выяснили, что 56% россиян строят планы на будущее: 20% планируют свою жизнь на несколько лет вперед, 36% — на несколько месяцев вперед. При этом 21% респондентов не строят планов из-за нестабильности в стране, а 19% опрошенных никогда не строят планов и делают все спонтанно.
Чаще планы на жизнь строят 18-24-летние россияне (73%), в группе старше 60 лет о планировании рассказали лишь 36% респондентов.
«Еще один фактор планирования будущего — материальная составляющая. Вероятно, хороший доход позволяет думать о будущем чаще (в этой группе планируют жизнь 62%), тогда как нестабильное финансовое положение способствует тому, чтобы ничего не планировать (50% в группе с плохим материальным положением)», — отметили в ВЦИОМ.
По словам россиян, реализации их планов могут помешать болезнь (своя или близких), об этом заявили 13% опрошенных. Также на ситуацию могут повлиять материальное положение, нехватка денег или низкая зарплата (10%), военные действия, революция, угроза ядерной войны, специальная военная операция, мобилизация (9%), личные качества и черты характера (8%), государство и решения власти (8%), внутренняя политика, коррупция и нестабильность (7%), внешние факторы (7%).
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru