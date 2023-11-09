Опрос: Рутина забирает до четырех рабочих часов из восьми в день у 37 % россиян
Россияне тратят на рутинные процессы, которые можно было бы передать искусственному интеллекту, половину рабочего времени, пишет «Коммерсант» со ссылкой на результаты исследования аналитиков ITFB Group и hh.ru.
Так, у 39% граждан рутина забирает два рабочих часа из восьми в день, а у 37 % —все четыре часа.
Среди однотипной работы называются перевод документов в электронный вид, печатание документов, бухгалтерия и подсчеты.
Накануне сервис «Работа.ру» выяснил, что в 2023 году 45% рекрутеров сообщили об увеличении количества выгоревших сотрудников. Четверть участников исследования (25%) уверены, что их кадры стали больше лениться и меньше работать.
Об эмоциональном выгорании сотрудников свидетельствуют, в частности, нежелание работать и потеря интереса к работе, рассказала глава Исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова «Радиоточке НСН». Она также рассказала, что чаще симптомы эмоционального выгорания на работе отмечают женщины. При этом, по словам Головановой, сотрудники считают, что бороться с выгоранием поможет отпуск.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru