Опрос: Рутина забирает до четырех рабочих часов из восьми в день у 37 % россиян

Россияне тратят на рутинные процессы, которые можно было бы передать искусственному интеллекту, половину рабочего времени, пишет «Коммерсант» со ссылкой на результаты исследования аналитиков ITFB Group и hh.ru.

Так, у 39% граждан рутина забирает два рабочих часа из восьми в день, а у 37 % —все четыре часа.

Среди однотипной работы называются перевод документов в электронный вид, печатание документов, бухгалтерия и подсчеты.