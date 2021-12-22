Вирусолог: вакцинация подростков против COVID-19 внесена в календарь прививок

Детей в возрасте от 12 до 14 лет прививать от коронавируса в России будут только по письменному заявлению родителей. Об этом заявила главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава, академик РАН Лейла Намазова-Баранова передает «Интерфакс». По её словам, старшеклассники с 15 до 17 лет могут такое согласие давать сами.

Вирусолог сообщила также, что вакцинация подростков против коронавирусной инфекции внесена в календарь вакцинации по эпидемиологическим показаниям. Она, как и другие является добровольной, подчеркнула академик.

«Вакцинация подростков старше 12 лет важный элемент профилактики не просто их инфицирования коронавирусом, а развития серьезных осложнений и постковидного синдрома у перенесших COVID-19, а также позволяет сократить социально активную группу сограждан, участвующих в передаче возбудителя», - отметила Намазова-Баранова.

Специалист также указала, что подростки могут тяжело переносить заболевание от инфекции и даже умереть от нее. В эту категорию попадут те, у кого хронические заболевания, избыточный вес, или они получают иммуносупрессивную терапию, добавила она.

Минздрав 20 декабря издал приказ о включении вакцинацию от коронавируса подростков в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям.

Ранее Госдума потребовала доработать приказ о COVID-вакцинации детей.

