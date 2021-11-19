Опрос: 53% студентов-айтишников хотят уехать из России

53% студентов-айтишников хотят уехать из России. Такие данные приводятся на образовательной платформе GeekBrains.

Опрос, в котором приняли участи более пяти тысяч пользователей, проводился в ноябре. Основная доля тех, кто собирается иммигрировать (25%), хотят переехать в США, Великобританию (7%), Германию (6%) и Канаду (5%). 23% опрошенных нацелены переехать в другие государства, а 34% респондентов затруднились назвать страну.

По данным источника, в качестве причин для переезда участники опроса выбрали желание присоединиться к близким за рубежом и наличие большего числа возможностей для карьерного развития там.