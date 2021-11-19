Опрос: 53% студентов-айтишников хотят уехать из России
53% студентов-айтишников хотят уехать из России. Такие данные приводятся на образовательной платформе GeekBrains.
Опрос, в котором приняли участи более пяти тысяч пользователей, проводился в ноябре. Основная доля тех, кто собирается иммигрировать (25%), хотят переехать в США, Великобританию (7%), Германию (6%) и Канаду (5%). 23% опрошенных нацелены переехать в другие государства, а 34% респондентов затруднились назвать страну.
По данным источника, в качестве причин для переезда участники опроса выбрали желание присоединиться к близким за рубежом и наличие большего числа возможностей для карьерного развития там.
Отмечается, что стремление российских студентов, изучающих IT-технологии, к переезду сохраняется даже в условиях увеличения зарплат в данной сфере (средняя составляет 120 тысяч рублей), а также при повышении усилий российских компаний. По данным платформы, такая ситуация может отразиться на скорости выхода новых продуктов и их качестве.
По оценкам Минцифры, в начале 2021 года дефицит квалифицированных кадров в отечественной ИТ-индустрии составил от 500 тысяч до 1 миллиона человек в год.
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