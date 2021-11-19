Названы города, в которые россияне хотят переехать ради работы

Как выяснилось, список самых желанных населенных пунктов для переезда ради карьеры возглавили Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар и Владивосток. Участники исследования оценили уровень жизни в этих городах, величину зарплаты, климат, число вакансий и карьерные возможности.

Самую высокую зарплату в этих населенных пунктов среди рабочих профессий предлагают бульдозеристу, плиточнику и специалисту по работе с торговыми площадками. Больше половины участников опроса сообщили, что не задумываются о переезде.

Как сообщалось ранее, самыми высокооплачиваемыми вакансиями ноября в России признаны руководитель высшего и среднего звена, менеджер сферы продаж и закупок, инженер и другие.

