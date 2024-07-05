Опрос: 37% россиян готовы вернуться в офис с «удаленки» ради повышения зарплаты
Около 37% россиян согласны вернуться в офис с «удаленки», если им повысят зарплату, следует из опроса «Контур.Толк» и «Работы.ру».
Вторым по популярности условием для возвращения в офис стал оффер в компании мечты, об этом заявила треть респондентов. Еще 23% согласились посещать офис вместе с коллегами, а 17% — при наличии удобств в виде фитнес-центра или бесплатной еды.
В России продолжает снижаться число компаний с удаленными рабочими местами, следует из результатов опроса сервиса SuperJob. Это может быть связано как с возвращением традиционного подхода работодателей к организации труда, так и с их опасениями того, что удаленные работники могут сменить страну проживания.
Порядка 34% компаний в РФ готовы предложить своим работникам гибридный или удаленный график, при этом в сферах безопасности, производства и медицины практически нет такого формата работы, заявил ранее руководитель «Школы развития карьеры», HR-эксперт Гарри Мурадян «Радиоточке НСН».
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