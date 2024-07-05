Опрос: 37% россиян готовы вернуться в офис с «удаленки» ради повышения зарплаты

Около 37% россиян согласны вернуться в офис с «удаленки», если им повысят зарплату, следует из опроса «Контур.Толк» и «Работы.ру».

Вторым по популярности условием для возвращения в офис стал оффер в компании мечты, об этом заявила треть респондентов. Еще 23% согласились посещать офис вместе с коллегами, а 17% — при наличии удобств в виде фитнес-центра или бесплатной еды.