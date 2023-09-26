Опрос: 3% россиян могут позволить себе купить новый автомобиль

Россияне почти перестали покупать новые автомобили, только 3% жителей страны планируют купить новую машину в ближайшее время. Об этом пишет KP.RU со ссылкой на опрос среди подписчиков сайта в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и мессенджерах Telegram и Viber.

Дилеры спрогнозировали рост цен на легковые машины на 30% в 2023 году

В исследовании приняли участие 5,9 тысячи респондентов. Всего 3% из них заявили о планах купить новое авто до конца года, 4% хотят приобрести подержанную машину, 1% рассчитывают получить транспортное средство в подарок. Кроме того, 15% опрошенных рассказали, что хотят купить авто, но не в этом году.

Большинство респондентов не планируют покупать машину в обозримом будущем. Как отметили 10% участников опроса, недавно они уже купили авто. Еще 24% опрошенных не намерены менять купленную много лет назад машину в том числе потому, что приобретать новую слишком дорого. Кроме того, 43% респондентов поделились, что не имеют машины, обзаводиться ею не планируют и предпочитают общественный транспорт, такси или каршеринг.

Между тем вице-президент и исполнительный директор ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Вячеслав Жигалов предупредил о подорожании машин в России на 30% до конца года, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Гальперин
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