Дилеры спрогнозировали рост цен на легковые машины на 30% в 2023 году
Автодилеры прогнозируют рост цен на новые легковые машины на уровне 30% в годовом выражении. Об этом заявил вице-президент, исполнительный директор профильной ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Вячеслав Жигалов.
Как отметил эксперт, до конца года ожидается рост цен на автомобили, пишет «Свободная пресса».
«Повышение утильсбора и серьёзные колебания курса рубля уже привели к подорожанию авто, а к концу года можно говорить о повышении до 30% с января», — указал Жигалов в беседе с РИА Новости.
Согласно данным «Автостата», с начала года в РФ продали почти 607 тысяч новых легковушек, что на 41% больше показателей за аналогичный период 2022 года.
Утилизационный сбор в России на легковые, легкие коммерческие, грузовые автомобили и автобусы был проиндексирован с 1 августа, ставка для легковушек увеличилась в среднем в 1,7-3,7 раза в зависимости от объема двигателя. Меры затронут как новые, так и бывшие в употреблении машины, отмечает телеканал «360».
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