Дилеры спрогнозировали рост цен на легковые машины на 30% в 2023 году

Как отметил эксперт, до конца года ожидается рост цен на автомобили, пишет «Свободная пресса».

«Повышение утильсбора и серьёзные колебания курса рубля уже привели к подорожанию авто, а к концу года можно говорить о повышении до 30% с января», — указал Жигалов в беседе с РИА Новости.

Согласно данным «Автостата», с начала года в РФ продали почти 607 тысяч новых легковушек, что на 41% больше показателей за аналогичный период 2022 года.

Утилизационный сбор в России на легковые, легкие коммерческие, грузовые автомобили и автобусы был проиндексирован с 1 августа, ставка для легковушек увеличилась в среднем в 1,7-3,7 раза в зависимости от объема двигателя. Меры затронут как новые, так и бывшие в употреблении машины, отмечает телеканал «360».

