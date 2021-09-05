Финансист рассказал о запретных инвестиционных продуктах

По его словам, худший вариант вложения денег — финансовые пирамиды — криминальный и мошеннический проект, считает эксперт.

«Катастрофичной ситуацию делают сами граждане, которые для вложений в финансовую пирамиду берут кредит в банке или продают единственное жилье», — отметил Тузов.

Он также не рекомендует вкладывать все деньги в один проект, либо в несколько проектов с одинаковыми рисками.

Как сообщалось, в случае ускорения инфляции во всем мире, ни одна валюта не сможет выступать в качестве защитного актива, поэтому стоит вкладывать средства в качество своей жизни или, как минимум, в материальные активы.

