Финансист рассказал о запретных инвестиционных продуктах

Финансовая неграмотность превращает плохую инвестицию в катастрофу, сообщает «Прайм» со ссылкой на финансиста Артема Тузово.

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По его словам, худший вариант вложения денег — финансовые пирамиды — криминальный и мошеннический проект, считает эксперт.

«Катастрофичной ситуацию делают сами граждане, которые для вложений в финансовую пирамиду берут кредит в банке или продают единственное жилье», — отметил Тузов.

Он также не рекомендует вкладывать все деньги в один проект, либо в несколько проектов с одинаковыми рисками.

Как сообщалось, в случае ускорения инфляции во всем мире, ни одна валюта не сможет выступать в качестве защитного актива, поэтому стоит вкладывать средства в качество своей жизни или, как минимум, в материальные активы.

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ФОТО: РИА Новости
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