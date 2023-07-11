Определены песни и фильмы, которые ассоциируются у молодежи с русской культурой

В опросе приняли участие четыре тысячи человек в возрасте от 15 лет до 21 года, которых попросили назвать наиболее узнаваемые и цитируемые фильмы и песни. В итоге они вспомнили также картины «Операция Ы и другие приключения Шурика», «Иван Васильевич меняет профессию», «Любовь и голуби», «Кавказская пленница», «Москва слезам не верит».

Что касается более современных фильмов, то в список попали сериал «Бригада», «Брат» и «Брат 2», «Т-34», «Движение вверх» и «Чебурашка».

Лидером среди песен стала «Катюша», также молодёжь вспомнила Олега Газманова («Вперед, Россия») и исполнителя Shaman («Я русский»). Не забывают юные россияне также народное творчество («Калинка-малинка», «Ой, мороз, мороз», «Во поле береза стояла»), а также хиты 80-90-х годов и русский рок (группа «Кино»).

Ранее ВЦИОМ выяснил, что большинство россиян считают важнейшими национальными целями России достойный и эффективный труд, успешное предпринимательство, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

