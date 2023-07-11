Определены песни и фильмы, которые ассоциируются у молодежи с русской культурой
Фильмы «Бриллиантовая рука» и «Ирония судьбы» ассоциируются у молодежи с русской культурой. К такому выводу пришли специалисты Челябинского государственного университета (ЧелГУ), которые провели соответствующее исследование, сообщает Газета.Ru.
В опросе приняли участие четыре тысячи человек в возрасте от 15 лет до 21 года, которых попросили назвать наиболее узнаваемые и цитируемые фильмы и песни. В итоге они вспомнили также картины «Операция Ы и другие приключения Шурика», «Иван Васильевич меняет профессию», «Любовь и голуби», «Кавказская пленница», «Москва слезам не верит».
Что касается более современных фильмов, то в список попали сериал «Бригада», «Брат» и «Брат 2», «Т-34», «Движение вверх» и «Чебурашка».
Лидером среди песен стала «Катюша», также молодёжь вспомнила Олега Газманова («Вперед, Россия») и исполнителя Shaman («Я русский»). Не забывают юные россияне также народное творчество («Калинка-малинка», «Ой, мороз, мороз», «Во поле береза стояла»), а также хиты 80-90-х годов и русский рок (группа «Кино»).
Ранее ВЦИОМ выяснил, что большинство россиян считают важнейшими национальными целями России достойный и эффективный труд, успешное предпринимательство, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Российская ПВО сбила два украинских Су-25 и три ракеты Storm Shadow
- ЦИК Узбекистана официально объявил о победе Мирзиёева на президентских выборах
- ЧВК «Вагнер» займется обучением Вооруженных сил Белоруссии
- Песков: Ускоренное вступление Украины в НАТО крайне опасно для Европы
- Радио ROCK FM с 11 июля начало вещание в Анапе
- Исследование показало, до какого возраста хотят прожить россияне
- Шольц подтвердил, что Германия передаст Украине новый пакет помощи
- Столтенберг уточнил детали договоренностей между Турцией и Швецией
- Рогов заявил о провале плана Зеленского к саммиту НАТО
- Определены песни и фильмы, которые ассоциируются у молодежи с русской культурой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru