День «Х» для выплаты коронавирусных надбавок медикам

С выплатами надбавок медработниках за работу с пациентами, больными коронавирусной инфекцией, получилось, откровенно говоря, некрасиво даже для нашей бюрократической машины. Надбавки медперсоналу, которые Владимир Путин, принимая решение об их выплате, назвал «боевыми», на местах, попросту говоря, «зажали». И ладно бы регионы оказались перед необходимостью выплачивать эти средства из своего кармана: на эти цели из федерального бюджета было оперативно переведено более 40 миллиардов рублей. В срок до 15 мая все деньги должны были дойти до адресатов. Но в тот же день глава государства был вынужден устроить разнос, поскольку выяснилось, что в некоторых субъектах надбавки исчислили из фактически проведенного с больными COVID-19 времени, в ряде случаев – поминутно. Президент назвал тогда подобный подход «бюрократической канителью», заметив, что не поручал «считать часы». И обещал в понедельник-вторник вернуться к вопросу.

Намеченное на вторник совещание по вопросу о «боевых» для медиков, которое намерен провести президент, анонсировал премьер Михаил Мишустин. И предупредил подчиненных, что к этому моменту все поручения должны быть выполнены, все замечания – устранены. А профильные вице-премьеры и министры получили наказ «тщательно подготовиться к докладам президенту». Согласно поручению президента, врачам, работающим с больными коронавирусом, в течение трех месяцев должны доплачивать по 80 тысяч рублей, медсестрам — по 50 тысяч, младшему медперсоналу — по 25 тысяч. Бригады скорой помощи получат от 25 до 50 тысяч рублей в зависимости от должности. Манипуляции с поминутным подсчетом рабочего времени получателей надбавок премьер назвал прямо противоречащими сути поручений президента и добавил, что

«людям, которые принимают подобные решения, просто чисто по-человечески должно быть стыдно перед врачами и медицинскими работниками».

Все положенные согласно поручению президента выплаты медикам будут доначислены до 19 мая, - заверила замминистра здравоохранения Татьяна Семенова. По ее словам, над исправлением ситуации работали все выходные: регионам разъяснили порядок начислений письмом главы Минздрава в адрес губернаторов, из постановления по выплатам исключили формулировку «за фактически отработанное время». Положенные доплаты на 18 мая получили почти 123 тысячи медработников по всей России, - рассказала замминистра.

Плести канитель с «поминутной тарификацией» надбавок у чиновников получилось весьма успешно. Во вторник станет ясно, насколько ловко они эту канитель умеют распутывать без ущерба для своих кресел.

