Определена стоимость жд билетов в Крым
Минимальная цена билета на поезд, который свяжет материковую часть России с Крымом, составит 2960 рублей. Проезд из Москвы в Симферополь в вагоне СВ стоит от 9 952 рублей. Минимальная стоимость билетов из Санкт-Петербурга в Севастополь составит 3,500 тысячи рублей.
В компании-операторе пояснили, что стоимость зависит от спроса, сезонности и других факторов. Первый поезд отправится из Петербурга в Севастополь 23 декабря, из Москвы в Симферополь - 24 декабря. Продажа билетов начнется уже завтра, 8 ноября.
Ранее НСН писала, что депутат крымского Госсовета Юрий Гемпель посоветовал украинскому президенту Владимиру Зеленскому не тратить время на «реитнеграцию» полуострова, а вместо этого заняться налаживанием отношений с Россией.
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