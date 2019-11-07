Определена стоимость жд билетов в Крым

Минимальная цена билета на поезд, который свяжет материковую часть России с Крымом, составит 2960 рублей. Проезд из Москвы в Симферополь в вагоне СВ стоит от 9 952 рублей. Минимальная стоимость билетов из Санкт-Петербурга в Севастополь составит 3,500 тысячи рублей.

В компании-операторе пояснили, что стоимость зависит от спроса, сезонности и других факторов. Первый поезд отправится из Петербурга в Севастополь 23 декабря, из Москвы в Симферополь - 24 декабря. Продажа билетов начнется уже завтра, 8 ноября.