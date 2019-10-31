В Крыму Зеленскому посоветовали не тратить время на возвращение полуострова

Таким образом депутат ответил на план Зеленского по созданию стратегии «безопасной реинтеграции Донбасса и Крыма», пишут Известия. Гемпель подчеркнул, что Крым уже пять лет находится в составе Российской федерации, и никакая «реинтеграция» не подлежит обсуждению.

«Не стоит тратить понапрасну время, которого и так не хватает. Те, кто говорит о реинтеграции Крыма, не думают о реальном положении вещей. Господину Зеленскому нужно говорить, скорее всего, о реинтеграции Украины в Российскую Федерацию. Это было бы разумно», — сказал депутат.

Ранее в эфире НСН член Совета Федерации РФ от Крыма Сергей Цеков заявил, что Киеву не хватает смелости признать Крым российским. «Они находятся в плену этих устремлений по возвращению Крыма в состав Украины. Это такая общая позиция, которую озвучивают. Причем, я думаю, в подавляющем большинстве они уверены, что этого не произойдет. Но периодически проскакивают такие высказывания среди киевской верхушки. Это повторяет и президент, и оппозиция. Нет еще государственной смелости объективно оценить ситуацию на Украине и ситуацию с Крымом», - отметил парламентарий.

