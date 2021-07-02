«Опора России» просит отменить запрет на ввоз зарубежных кормов для животных

Организация «Опора России» просит отменить запрет на ввоз зарубежных кормов для домашних животных, пишут «Известия».

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Письмо об этом направлено на имя вице-премьера РФ Виктории Абрамченко. В нем говорится, что эмбарго может обернуться банкротствами и ростом безработицы в отрасли, которая занимается импортом данных товаров. Кроме того, рынок могут монополизировать крупные игроки.

Сегодня в отрасли, импортирующей и реализующей корма для домашних животных, трудятся около 4 тысяч россиян.

Ранее комиссия российского правительства по законопроектной деятельности поддержала законопроект, который предусматривает, в том числе введение штрафа за оставление домашних животных без владельца.

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ФОТО: © dw.com
ТЕГИ:Дикие Животные
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