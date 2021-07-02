«Опора России» просит отменить запрет на ввоз зарубежных кормов для животных
Организация «Опора России» просит отменить запрет на ввоз зарубежных кормов для домашних животных, пишут «Известия».
Письмо об этом направлено на имя вице-премьера РФ Виктории Абрамченко. В нем говорится, что эмбарго может обернуться банкротствами и ростом безработицы в отрасли, которая занимается импортом данных товаров. Кроме того, рынок могут монополизировать крупные игроки.
Сегодня в отрасли, импортирующей и реализующей корма для домашних животных, трудятся около 4 тысяч россиян.
Ранее комиссия российского правительства по законопроектной деятельности поддержала законопроект, который предусматривает, в том числе введение штрафа за оставление домашних животных без владельца.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,5 млн+23 543 / сут.
Умерли
136 тыс.+672 / сут.
Выздоровели
5,0 млн+16 928 / сут.
- В США объявлен мораторий на смертную казнь
- «Опора России» просит отменить запрет на ввоз зарубежных кормов для животных
- Рейс Москва — Сочи задержали из-за медицинской маски
- Специалист рассказала, как бороться с телефонными спамерами
- Экс-министр ЖКХ: Украине грозят проблемы с газом зимой
- Байден сообщил, кого коснулась трагедия с обрушением здания во Флориде
- В центре Лондона ранен один человек после нападения неизвестного с ножом
- Несколько человек пострадали при обрушении здания в Вашингтоне
- В Португалии в ряде регионов страны вводят комендантский час из-за COVID
- Пляжи в Ялте начнут открывать с пятницы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru