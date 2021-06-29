В правительстве РФ поддержали штраф за выброшенных питомцев

Комиссия российского правительства по законопроектной деятельности поддержала законопроект, который предусматривает, в том числе введение штрафа за оставление домашних животных без владельца, сообщает ТАСС.

В частности, за несоблюдение требований к содержанию домашних животных предлагается граждан штрафовать на сумму до трёх тысяч рублей. Штраф для должностных и юрлиц составит до 15 тысяч рублей и до 30 тысяч рублей, соответственно.

Кроме того, поправки, разработанные главой комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимиром Бурматовым и председателем комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым, предусматривают штраф за жестокое обращение с животными при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния: для граждан до 15 тысяч рублей, для должностных лиц до 30 тысяч рублей, для юрлиц до 100 тысяч рублей.

штрафы для владельцев приютов за несоблюдение требований к осуществлению деятельности по обращению с животными. Для должностных лиц он может составить до 15 тыс. рублей, для юридических лиц - до 30 тыс. рублей. За ненадлежащее обращение с бездомными животными гражданам грозит предупреждение или штраф до 5 тыс. рублей, должностным лицам - штраф до 15 тыс. рублей, юридическим лицам - до 50 тыс. рублей.

Также законопроект вводит административное наказание для владельцев приютов, за использование запрещенных к содержанию животных, за несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях.

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