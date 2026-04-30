Российским компаниям выгоднее работать с этичными хакерами, которые будут получать оплату за обнаруженную уязвимость, чем нанимать большой штат специалистов, заявил НСН специалист по информационной, компьютерной и сетевой безопасности Сергей Вакулин.

Директора по информационной безопасности (CISO) в IT-компаниях Москвы и Санкт-Петербурга получают зарплату более миллиона рублей, следует из результатов исследования сервисов SuperJob, The Edgers и Positive Education. Вакулин отметил, что сегодня выгоднее работать с белыми хакерами, а не брать целую команду.