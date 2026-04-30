Оплата по факту: Российским компаниям посоветовали нанимать «этичных» хакеров
Сергей Вакулин заявил НСН, что хакеры за рубежом пытаются взломать российские системы, спрос на специалистов в сфере безопасности растет.
Российским компаниям выгоднее работать с этичными хакерами, которые будут получать оплату за обнаруженную уязвимость, чем нанимать большой штат специалистов, заявил НСН специалист по информационной, компьютерной и сетевой безопасности Сергей Вакулин.
Директора по информационной безопасности (CISO) в IT-компаниях Москвы и Санкт-Петербурга получают зарплату более миллиона рублей, следует из результатов исследования сервисов SuperJob, The Edgers и Positive Education. Вакулин отметил, что сегодня выгоднее работать с белыми хакерами, а не брать целую команду.
«По информационной безопасности у нас хватает профессионалов. Многим компаниям стоит задуматься об этичном хакинге. Белые хакеры работают в удаленном формате, находят уязвимости и так далее. Во многих странах практикуется такая система денежного поощрения за нахождение ошибок, уязвимостей. Формально эти ребята в штат компании не входят. В России это тоже есть, но не у многих. Например, VK такой способ использует. Это удобно, практично, потому что не приходится нанимать в штат большое количество людей. За уязвимости хорошо платят, но это наиболее эффективно», - отметил он.
Он также раскрыл главную задачу специалиста по безопасности в современных реалиях.
«Сейчас у нас такая геополитическая обстановка, что хакеры за рубежом пытаются взломать российские системы, конечно спрос на специалистов в сфере безопасности растет. Зарплата зависит от компании, они сами выдвигают свои критерии. Если в задачи специалиста входит обеспечение безопасности сетевой инфраструктуры, зарплата будет больше. Основная задача сегодня – сохранение корпоративной информации», - добавил он.
Целью хакерских атак на российские маркетплейсы или крупные сервисы может быть как вымогательство, и тогда речь идет о десятках миллионов рублей, так и просто вывод сервиса из строя, как одно из средств войны. Об этом НСН рассказал исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николай Комлев.
