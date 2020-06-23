Описаны проявления вакцины против COVID-19 у добровольцев

Отмечается, что в течение суток эти проявления исчезли. Директор Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук назвала эти реакции характерными и для других видов инъекций.

В университете подчёркивают, что участие в исследованиях — добровольное, и его участников предупредили о возможных рисках и неудобствах.

Как сообщает телеканал «360», на прошлой неделе в Сеченовском университете ввели вакцину против нового коронавируса 18 добровольцам, а в понедельник препарат получили ещё 20 добровольцев.

