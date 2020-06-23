Описаны проявления вакцины против COVID-19 у добровольцев
У некоторых добровольцев, которые проходят испытание вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 в Сеченовском университете, в первые часы после введения препарата наблюдалось незначительное повышение температуры и головная боль. Об этом сообщили в пресс-службе университета.
Отмечается, что в течение суток эти проявления исчезли. Директор Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук назвала эти реакции характерными и для других видов инъекций.
В университете подчёркивают, что участие в исследованиях — добровольное, и его участников предупредили о возможных рисках и неудобствах.
Как сообщает телеканал «360», на прошлой неделе в Сеченовском университете ввели вакцину против нового коронавируса 18 добровольцам, а в понедельник препарат получили ещё 20 добровольцев.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru