Извинения «на отцепись»

В анекдотичную ситуацию в который уже раз поставили сами себя органы прокуратуры в контексте дела Ивана Голунова. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Генеральной прокуратуры, извинения журналисту интернет-издания Meduza за необоснованное уголовное преследование направила прокуратура Западного административного округа Москвы. Кстати, произошло это более чем через полгода, тогда как отводится на это месяц после прекращения дела по реабилитирующим основаниям. Сама Генеральная прокуратура отказалась извиняться перед Голуновым на том основании, что «извинения реабилитированному за причиненный ему вред приносятся прокурором, непосредственно надзирающим за уголовным делом». В январе, когда одновременно со сменой правительства России в стране сменился генпрокурор, Голунов направил новому главе надзорного ведомства Игорю Краснову жалобу на то, что его подчиненные так перед ним и не извинились.

О том, что извинения ему все же принесены, сам журналист узнал от представителей СМИ. Ни телефонного звонка, ни письма он не получал, - рассказал Иван Голунов в интервью НСН.

«Об извинениях я узнал от журналистов, мне кажется это довольно необычный формат извинений. Мне никто не позвонил, ничего не прислал, я с утра даже выглянул в окно, подумал, что, может, на асфальте написано, но не написано. Довольно экзотично это все звучит - если они считают, что извиняются пресс-релизом, то это очень странно. Мне кажется, когда они должны были это сделать по закону в течение месяца, а сделали они это через восемь месяцев со второй попытки после двух напоминаний, то отправлять по почте документ и прежде радостно выдавать пресс-релиз – выглядит довольно необычно. Возникает у меня вопрос – а по менее резонансным делам извинения приносятся в таком же формате или вообще никто об этом не думает? Можно было бы чисто формально для начала позвонить, а после этого отправить пресс-релиз».

На сайте Генеральной прокуратуры сообщения о принесенных Голунову извинениях вечером того же дня найти не удалось. Равно как и на странице прокуратуры Западного административного округа Москвы. Остается непонятным, почему по столь громкому делу, преисполненному фальши со стороны властных структур, нельзя было хотя бы формальные извинения принести как положено по закону. К тому же, в такой ситуации от извинений не убыло бы и от представителей руководства ведомства. Пользы уж точно было бы больше, чем от отписок про «непосредственно надзирающих».

Впрочем, сам Иван Голунов заявил, что извинения принимает, несмотря на столь необычную их форму.

