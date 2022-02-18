Оперштаб заявил о снижении коллективного иммунитета к COVID-19

По данным оперштаба, коллективный иммунитет в стране на последние семь дней снизился с 61,9% до 59,7%.

Ранее первый заместитель Комитета по здравоохранению Андрей Сарана в эфире телеканала «Санкт-Петербург» заявил, что уровень коллективного иммунитета от коронавируса в Петербурге достиг 100%, сообщает RT.