Оперштаб заявил о снижении коллективного иммунитета к COVID-19

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России за неделю снизился. Об этом говорится в сообщении федерального оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

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По данным оперштаба, коллективный иммунитет в стране на последние семь дней снизился с 61,9% до 59,7%.

Ранее первый заместитель Комитета по здравоохранению Андрей Сарана в эфире телеканала «Санкт-Петербург» заявил, что уровень коллективного иммунитета от коронавируса в Петербурге достиг 100%, сообщает RT.

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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
ТЕГИ:КоронавирусИммунитет Россия
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