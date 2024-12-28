Оперштаб: В Анапе спасли 1471 птицу, пострадавшую от мазута при ЧП с танкерами

Ветеринары и волонтеры спасли в Анапе порядка 1,5 тысячи птиц, которые пострадали от мазута после крушения танкеров и разлива нефтепродуктов, сообщили в оперштабе Кубани.

Согласно данным, спасена 1 471 птица, 1 241 из них направили на реабилитацию. Пернатых принимают центр «Пеликан» в Ставропольском крае, краснодарский «Сафари-Парк» и зоопарк «Лукоморье» в Темрюкском районе.

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Минприроды Кубани напомнило, что необходимо отлавливать только действительно обессиленную птицу, которая на берегу и не готова сопротивляться. По словам властей, участились случаи причинения вреда птицам при ночном отлове.

Ранее академический эколог Артем Акшинцев в разговоре с НСН заявил, что главная работа по ликвидации разлива нефтепродуктов в Черное море должна была быть проведена в первые дни после происшествия, однако местные власти пытались «сделать хорошую мину при плохой игре, но проиграли», передает «Радиоточка НСН».

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