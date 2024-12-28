Оперштаб: В Анапе спасли 1471 птицу, пострадавшую от мазута при ЧП с танкерами

Ветеринары и волонтеры спасли в Анапе порядка 1,5 тысячи птиц, которые пострадали от мазута после крушения танкеров и разлива нефтепродуктов, сообщили в оперштабе Кубани.

Согласно данным, спасена 1 471 птица, 1 241 из них направили на реабилитацию. Пернатых принимают центр «Пеликан» в Ставропольском крае, краснодарский «Сафари-Парк» и зоопарк «Лукоморье» в Темрюкском районе.